El exitoso empresario y productor de Broadway Diego Kolankowsky se sentó en el sillón de Héctor Maugeri para tener una entrevista íntima y profunda en +Caras. Además de hablar de su fructífera carrera, Kolankowsky reveló detalles personales increíbles y describió su experiencia como padre.

A sus 51 años, Kolankowsky es dueño y director de DK Group, productora que crea programas de televisión y obras teatrales. Su trayectoria ha sido reconocida con seis premios Martín Fierro, y en 2019 fue declarado Personalidad Destacada de la Cultura. Su talento lo llevó a los teatros de Broadway, donde su nombre brilla en las marquesinas de Times Square. Entre sus producciones destacadas están Once on this Island —que le valió un prestigioso premio Tony—, Beetlejuice, y actualmente forma parte de Sunset Boulevard, de Andrew Lloyd Webber. Próximamente estrenará Maybe Happy Ending.

El productor detrás de escena: la paternidad

Soltero y padre de Ámbar, de 13 años, Kolankowsky habló en la entrevista sobre su relación con su hija, describiéndola como una de sus mayores fuentes de inspiración. “Estoy enamorado de mi hija Ámbar, es un sol, me completó la vida y me inspira mucho”, compartió. Consultado acerca de cómo se define como papá, dijo: “Soy muy cercano, muy compañero, pero también exigente”.

Complementando, explicó que su exigencia despertó algunos conflictos en su relación: “Soy el que sabe que sin esfuerzo no se consigue nada. Ella es parte de una generación que piensa que las cosas llegan y se concretan fácilmente”.

Detalles personales y anécdotas únicas

Durante la entrevista en +Caras , el famoso productor también habló de aspectos poco conocidos de su vida. “Tengo 75 tarjetas de crédito de bancos que no sé si existen o no. Como tengo muchas oficinas, tengo muchos asistentes, pero solo uso 2”, comentó entre risas.

Diego Kolankowsky en +Caras: “Tengo 75 tarjetas de crédito de bancos que no sé si existen”.

Además, reveló que los vuelos son su único refugio para descansar. “En los aviones es donde más duermo en el mundo. Necesito volar para descansar, que mi cabeza se apague y no me hable la gente. Yo abro una puerta y me llegan los problemas; el avión, es cerrar la puerta”, explicó.

Entre risas, Diego Kolankowsky también recordó a su madre y contó una anécdota de la juventud, cuando soñó con ser escritor. “Mi vieja es un ser maravilloso. Era chico, le dije a mi mamá que quería ser como Julio Cortázar y me echó de casa. A los 15 años dije: 'Quiero ser escritor'. Ella me dijo '¡andate, vago!' y tiró mi ropa a la calle. Me fui un par de noches, aunque ahora ella lo niega”, concluyó con humor.