Diego Topa dio a conocer la verdad de cómo comenzó a trabajar en Disney

Este jueves, Héctor Maugeri llevó a cabo una nueva edición de +Caras, el ciclo de entrevistas que se transmite en las noches de Caras TV, donde recibió a Diego Topa, el reconocido presentador infantil argentino. En una charla íntima, el artista recorrió los inicios de su carrera hasta el momento en que se le presentó la oportunidad de su vida: trabajar para Disney Channel.

Diego Topa junto a Héctor Maugeri en el living de +Caras.

Con una trayectoria que abarca 35 años dedicados al público infantil, tanto en producciones locales como internacionales, Diego Topa se ha consolidado como el artista infantil número uno en Latinoamérica. Sus inicios profesionales fueron variados, pasando por distintas ocupaciones hasta consolidarse como un referente en el entretenimiento para niños.

Durante la íntima charla en +Caras, Topa contó con emoción lo que significa para él su vocación: “Gracias a que descubrí que quería ser actor, entendí que mi misión en la vida era trabajar para los más chiquitos”.

Los primeros pasos de Topa en la actuación

Topa estudió teatro con Esteban Mellino, desde temprana edad, y recordó con nostalgia cómo actuaba en los actos escolares y también en su casa junto a sus hermanos, Walter y Edgardo, y primos: “Los juntaba y hacíamos obras de teatro, pero para mí era un juego. No sabía que estaba practicando para lo que más quería hacer".

Diego Topa se sumergió en una charla reveladora con Héctor Maugeri en la que contó detalles de su carrera.

El actor también relató cómo empezó a orientarse hacia el entretenimiento para niños: “Todo se fue dando naturalmente. Empecé a actuar en obras de teatro infantiles, me probaban para hacer otro tipo de obras de teatro, pero yo extrañaba la risa, el murmullo, la conexión con los niños. El público infantil es muy genuino: te quiere o no, se entretiene o no. Por suerte empezó a pasar y mucho. Al principio empecé en programas de cable, y lo hice con la misma pasión y amor que tengo hoy”.

La llegada de Topa a Disney

En el año 2000, le llegó la gran oportunidad de su vida: trabajar en Disney Channel. “Hice un casting y ahí empezó todo. Entrar a la empresa número uno para los más chicos fue mágico, me cambió la vida”, comentó Topa visiblemente emocionado.

Diego Topa y Laurita Fernández conducirán el mega evento navideño que Disney estrena en diciembre.

Además, cuando el conductor de +Caras le preguntó si durante su carrera cambió la comunicación entre él y su público, el animador compartió cómo es su especial conexión con los chicos. “Siempre fui muy genuino con ellos, los traté y hablé de igual a igual porque me conecto con mi alma de niño. Ésa fue mi clave. No fue algo pensado, es algo natural, y sigue siendo así”.

La trayectoria de Topa es notable. Sin embargo, contó que enfrentó miradas críticas y destacó cómo la falta de miedo al ridículo lo ayudó a disfrutar plenamente de su profesión: “Perdí el miedo al ridículo, y eso te permite jugar. Que digan lo que quieran: yo soy feliz haciendo lo que hago. El teatro infantil me llevó a lugares increíbles, a conectarme con el amor más puro”.

Por último, Diego Topa, el protagonista de tantos exitosos espectáculos para los más pequeñitos, relató cómo desde que empezó a trabajar en Disney le empezaron a llegar muchos pedidos de amor desde hospitales infantiles. “Fue una locura entender que, además de trabajar y hacer lo que más amo, también podía ayudar desde el amor. El amor cura, y mucho”, expresó emocionado en el living de +Caras.

MDP