“Sufrí mucho”: La dolorosa confesión de Sabrina Olmedo sobre la separación de sus padres, Alberto Olmedo y Tita Russ

Durante su participación en +CARAS, Sabrina Olmedo, hija del legendario humorista Alberto Olmedo y de la reconocida vedette Tita Russ, abrió su corazón y compartió uno de los episodios más difíciles de su infancia: la separación de sus padres. En una emotiva charla con Héctor Maugeri, la actriz, guionista y comediante radicada en Miami relató cómo vivió, siendo apenas una niña, una de las crisis familiares más mediáticas de la farándula argentina.

La gran historia de amor entre Alberto Olmedo y Tita Russ

La historia de amor entre Olmedo y Tita Russ, cuyo verdadero nombre es María del Pilar García, comenzó en el teatro. Ella era una talentosa bailarina que brillaba en el mundo del espectáculo por su carisma, inteligencia y belleza. A pesar de las dificultades económicas —en ese entonces subsistían gracias a canjes y pagos irregulares por su trabajo en el programa Piluso y Coquito—, decidieron apostar por el amor y se casaron el 23 de septiembre de 1967.

Alberto Olmedo, Tita Russ y sus dos hijos, Javier y Sabrina.

María del Pilar García, más conocida por su nombre artístico Tita Russ.

Fruto de ese vínculo nacieron Javier, su primer hijo, y más tarde Sabrina, la única hija mujer del capocómico. En pleno auge de su carrera artística, Tita tomó la decisión de abandonar los escenarios para dedicarse por completo a la familia. Ese gesto marcó para siempre la admiración de su hija, quien hoy la define como “una buena mujer, una buena persona”.

Una separación dolorosa

En 1981, justo cuando Alberto Olmedo comenzaba su etapa más estelar con programas como No toca botón, la pareja decidió separarse. Para Sabrina, que entonces cursaba la escuela primaria, la ruptura fue una experiencia dolorosa.

“Yo sufrí mucho la separación de mis padres, porque era chica, estaba en el colegio. Me molestaba mucho que mis compañeros me dijeran: ‘Tu papá se está separando’, porque salía en todas las revistas”, recordó con crudeza.

"Sufrí mucho la separación de mis padres", confesó Sabrina Olmedo en +CARAS.

A pesar de la distancia sentimental, el vínculo entre sus padres se mantuvo fuerte: “Mi mamá era su consejera, siempre. Muy buena relación, siempre quedaron bien conectados. Él siempre la buscaba para pedirle consejos”, señaló con orgullo.

Rumores, infidelidades y la última pareja de Olmedo

Con la fama y el éxito llegaron también las especulaciones. En los años 80, comenzaron a circular rumores sobre romances extramatrimoniales de Olmedo con algunas de las llamadas “chicas Olmedo”, especialmente Silvia Pérez y Nancy Herrera, quien fue su última pareja y la única testigo de su trágica muerte, ocurrida el 5 de marzo de 1988.

Alberto Olmedo junto a Adriana Brodsky, Silvia Pérez, Beatriz Salomón y Susana Romero, catalogadas como las "chicas Olmedo".

Consultada por los comentarios sobre las supuestas infidelidades de su padre, Sabrina respondió sin vueltas: “¿Y qué? Sí, es así. Mi papá era complicado. Mi mamá era una santa”.

El romance con Sandro y el legado de Tita Russ

Luego de divorciarse de Olmedo, Tita inició su vida sentimental de cero y con un marcado perfil bajo. Si bien durante un tiempo se mantuvo soltera, en 1982, se comenzó a especular que la amistad que tenía con Roberto Sánchez, más conocido como Sandro, era mucho más íntima. Tras algunas fotos juntos, confirmaron la relación.

Si bien la unión duró poco más de 6 meses, el amor que sintieron ambos fue muy fuerte. Los amigos cercanos del cantautor aseguran que fue una de las mujeres que más lo marcó. De hecho, en una de las pocas entrevistas donde habló de la actriz, sostuvo "Al lado de Tita conseguí algo difícil: bajarme del escenario y empezar a ser Roberto Sánchez".

Tita Russ y Sandro.

En ese sentido, Sabrina se refirió al romance que su madre vivió con Sandro, el ídolo indiscutido de la música popular argentina. “Mi vieja es una genia, la verdad. Un amor Sandro, yo lo conocí mucho, era simpatiquísimo. Fueron una linda pareja, fue muy lindo romance. No me acuerdo los títulos, pero le ha escrito unas cuantas canciones a mi mamá. Estuvieron muy enamorados, a él nunca lo habían visto así”, contó.

Más allá de los recuerdos y las anécdotas, Sabrina Olmedo no solo honra la figura de su padre, sino que también reivindica el legado de su madre, una mujer que eligió el amor y la familia por sobre los flashes del espectáculo. Con honestidad, ternura y una memoria emotiva, la comediante mantiene viva la historia de dos grandes figuras del entretenimiento argentino.