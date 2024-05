Emiliano Pinsón fue el invitado especial de este miércoles en +CARAS, programa que tiene la conducción de Héctor Maugeri y se transmite a través de la pantalla de CARAS TV y Net TV. En este marco, el periodista deportivo pudo contar cómo es su vida a partir de sufrir el mal de Parkinson.

La esperanza y las ganas de luchar por tener una mejor calidad de vida del relator de fútbol son tales que contagian positivismo y pueden ser tomadas de ejemplo para todo en la vida, pero también para personas que atraviesan un momento similar y se puedan hacer resilientes debido a testimonios como este.

Es de público conocimiento que Pinsón posee tatuajes en sus brazos y que muchas son en referencia a frases que tomaron sentido en su vida, las cuales terminaron siendo marcas importantes y se sostendrán en su piel para siempre. "Me tatué una frase que dice 'El futuro no está escrito' que pertenece al cantante de The Clash", contó.

Teniendo en cuenta su enfermedad diagnosticada, se puede pensar que tras eso decidió tatuársela pero fue todo lo contrario. El periodista especializado en deportes reconoció que la frase se la hizo previo al mal de Parkinson, pero que le encontró mayor relevancia una vez conocida la noticia: "Me la hice antes del diagnóstico".

Emiliano Pinsón.

No fue la única oración que se marcó en la piel antes de saber su enfermedad, sino que hubo otra también que tiene una anécdota particular. "Teníamos que viajar a Madrid para hacer una entrevista a alguien de la selección de España de fútbol. Ni bien llegamos, gramos y tuvimos cinco días libre. Los dos con los que viajé tenían familia en otros lugares y se fueron. Yo me quedé solo e incomunicado, caminé y encontré 'toda la vida es ahora'", afirmó. Y agregó: "Pensé en que tenía que hacérmela en el momento y así fue, me la tatué en en Madrid".

Emiliano Pinsón y una vida de entrenamiento, rehabilitación y fonoaudiología

Héctor Maugeri logró tener un atmósfera agradable y saber ir llevando la entrevista por diferentes momentos, causando así la comodidad del periodista deportivo que respondió todas las preguntas que propuso el conductos de +CARAS. Entre los tópicos de conversación estuvo cómo trabaja para fortalecer y mejorar su calidad de vida.

En este marco, Emiliano Pinsón develó una situación que genera admiración y puede servir de motivación que, pese a las adversidades que nos pone la vida por delante, todo se puede y solamente es cuestión de esfuerzo y ganas. Entrena, se rehabilita y busca una mejor vida constantemente.

"Entreno tres veces por semana. Además, tengo kinesiología, fonoaudiología, terapia ocupacional para entrenar la motricidad fina para, por ejemplo, atarme los cordones", expresó en cuanto a las actividades que realiza semanalmente. También contó que un personal trainer le habló y, en forma de agradecimiento, por haberlo hecho reír con 'Fútbol para todos' (programa de Fox Sports) quería ayudarlo. Es por esto que actualmente se entrena con esta persona y reveló que le hace un seguimiento diario y entrena cuatro veces por semana idealmente.

Por último, Maugeri lo invitó a mirar hacia una de la cámaras que pertenecen al living del programa de CARAS TV y Net TV, momento que aprovechó para darse un aliento en el largo plazo: "Un mensaje al futuro es que cuando llegue el final te agarre peleando y luchando como hasta ahora. Pensando, soñando y con mentalidad positiva".

BL