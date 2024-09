Elenora Wexler sin filtro sobre Federico Amador: “teníamos una química increíble”

Eleonora Wexler fue la invitada de honor en la edición del pasado martes de +CARAS. En una entrevista imperdible con Héctor Maugeri, la reconocida actriz se sinceró sobre los momentos más emblemáticos y desafiantes de su carrera, en especial su experiencia junto a Federico Amador en la ficción Amar después de amar (ADDA), un éxito de Telefe que compartieron con Mariano Martínez e Isabel Macedo.

Con una larga trayectoria en la televisión, el teatro y el cine, Eleonora Wexler ha compartido escena con grandes actores, pero su conexión con Amador fue especial. “Las escenas con Fede eran ardientes”, confesó, destacando la intensidad que los unió detrás de la pantalla. “Eran escenas muy jugadas y nunca habíamos trabajado juntos. Teníamos una química increíble”, agregó.

Eleonora Wexler y Federico Amador

En sintonía, contó cómo vivió el primer día de grabación de la serie: “Nos teníamos que besar enamorados en un lugar de Pilar y algo sucedía, mágicamente algo sucedía. Después lo veía, de hecho mi madre me preguntó si había trabajado antes con él, y había algo que traspasaba la pantalla, de verdad era así. Era muy ‘hot’ la pareja”.

Eleonora Wexler, Federico Amador, Mariano Martínez e Isabel Macedo, los protagonistas de la telenovela.

Sobre las escenas más jugadas, Wexler explicó que no hubo una charla previa sobre los besos: “Por lo general no se hablan, salvo que haya desnudos”. Entre risas, reveló que aunque las escenas eran intensas, siempre mantuvo una excelente relación con sus compañeros de trabajo: “Sí, soy ‘gauchita’, pero tuve compañeros muy respetuosos”, le confirmó a Maugeri.

El nuevo amor de Eleonora Wexler

Después de separarse en 2011 de Leonardo Wassington, padre de su hija Miranda, Wexler encontró nuevamente el amor. Ahora está en pareja con Sebastián Blutrach, un empresario teatral y presidente de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (AADET) y dueño del teatro El Picadero, un espacio icónico de Buenos Aires.

Eleonora Wexler junto a Sebastián Blutrach

“Estoy de novia después de muchos años de estar sola. Seba es mi compañero de este momento de la vida, estamos juntos hace un año y medio más o menos. Es empresario teatral y desde hace muchos años somos amigos”, compartió en el living de +CARAS.

Eleonora Wexler en +CARAS

Sobre su nueva relación, la reconocida intérprete aclaró que no conviven, aunque sí comparten mucho tiempo juntos. “En este momento de mi vida, me gusta tener mi casa, mis perros, mi jardín y mis momentos de soledad. Nos encontramos y está todo bien, compartimos tiempo en su casa o en la mía. Pero no tengo la necesidad de estar viviendo con otra persona. No tiene que ver con el amor, me encanta que sea así”.

Acerca de los celos, primero la actriz negó desconfiar de su pareja; sin embargo, luego se desmintió. Y con honesta, reveló: “Tuve ataques de celos pensando que no era celosa, pero de repente sí. A veces me sorprendo a mí misma”. Para cerrar, Eleonora Wexler destacó lo que más le atrae de su pareja: “Me encanta su inteligencia, cómo piensa”.

MDP