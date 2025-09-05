Eleonora Cassano: “Tuve dos maridos: Sergio en la vida y Julio Bocca en el arte”

En una entrevista íntima en +CARAS con Héctor Maugeri, Eleonora Cassano habló como nunca y recordó la relación artística más importante de su vida: la que la unió durante dos décadas a Julio Bocca. La bailarina definió con humor y sinceridad lo que significó esa dupla: “Tuve dos maridos: Sergio en la vida y Julio en el arte”.

Eleonora Cassano habló de la pareja artística que formó con Julio Bocca

Cassano no duda al afirmar que la conexión sobre el escenario con Bocca fue única: “Él podía haber elegido bailar con cualquier bailarina, porque bailó con muchas. Pero lo que pasaba cuando bailábamos nosotros era explosivo. Funcionamos bien, se generó esa cosa de adrenalina. Yo soy súper segura, me tiraba de cabeza, resolvía, no tenía miedo. Eso le sirvió a Julio y lo supo desde el principio”.

Durante veinte años, ambos compartieron escenarios, giras y una vida de convivencia artística que traspasaba la rutina de los ensayos: “Viajábamos en avión, estábamos en hoteles, desayunábamos, almorzábamos, cenábamos juntos. Julio mucho no almorzaba, pero convivíamos un montón, todo el tiempo. Siempre lo digo: tuve dos matrimonios, mi matrimonio con Sergio y mi matrimonio del arte con Julio”.

Eleonora Cassano y Julio Bocca.

Por supuesto, no todo fue siempre perfecto. Eleonora recordó que hubo un momento de desgaste: “Hubo una etapa en que Julio tuvo al mundo a sus pies y quizá eso lo sacudió un poquito. No era un gran momento, pero no solo conmigo, también con Lino. Yo también empecé a hacer mi carrera en forma separada. Sin embargo, cada vez que se lastimaba una primera bailarina, él me llamaba. Y ahí estaba yo, incondicional”.

Con una sonrisa, Cassano evocó una de esas llamadas de emergencia: “Un día estaba haciendo tango en el Maipo, hacía un montón que no me ponía las puntas. Y me llama Lino: ‘Julio dice que vengas a bailar Quijote al Luna Park. Se lastimó la bailarina y si no baila con vos suspende la función’. Mi marido fue a buscarme las puntas a casa. Siempre fui incondicional con Julio”.

Esa relación, sin embargo, tenía ritmos distintos: “Él llevaba un ritmo acelerado, yo tenía mi familia, mis hijos, otra vida. Me acuerdo el día que vino a casa a conocer a Tommy, lo agarró a upa y no sabía cómo hacerlo. Me decía: ‘¿Cómo están las criaturas?’ y yo le contestaba: ‘Las criaturas son mis hijos, Julio’. Teníamos mundos diferentes”.

De esta forma, en su paso por +CARAS con Héctor Maugeri, Eleonora Cassano habló sin filtros de la complicidad única que compartió con Julio Bocca. Lo definió como su “marido en el arte” y recordó que, durante veinte años, la pasión, la confianza y la incondicionalidad los convirtieron en una de las duplas más explosivas e inolvidables de la danza argentina.

MDP