La fuerte reacción de Camila Homs al ser consultada por la boda Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

Camila Homs generó sorpresa al reaccionar de manera contundente ante una mención sobre el casamiento entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel. La conversación se desarrollaba en tono distendido, enfocada en los detalles de su embarazo, hasta que la modelo decidió finalizar el intercambio tras escuchar el comentario, marcando una posición definida sobre el asunto.

Camila Homs

En las últimas horas, durante una entrevista con Puro Show (El Trece), la modelo habló con felicidad sobre el avance de su embarazo y haciendo foco en el lanzamiento de su nuevo proyecto de streaming. “Estoy muy contenta con esta etapa de mi vida. Tuve antojos, no muy raros, pero sí, hubo cositas”, expresó.

“Hice streaming, los invito a todos a que lo vean, Multitalent TV. Estuvo buenísimo, me divertí muchísimo. Como siempre digo, la charla con las chicas es como una charla de amigas. Se convierte en algo súper ameno, se pasa volando. Así que si quieren saber todo de mi embarazo, lo pueden ver”, agregó Camila Homs sobre esta nueva etapa.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

En este sentido, la modelo se mostró enfocada en su presente, alejada de los conflictos mediáticos y priorizando su bienestar y el de sus hijos. Por su parte, contó cómo los niños se tomaron la noticia de que van a tener un nuevo hermanito: “Les conté de a poquito, va fluyendo todo bien. Al principio costó, pero bueno, ahora todo súper”.

La conversación fluyó con tranquilidad hasta que le consultaron sobre el casamiento entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel. En ese momento, la actitud de la influencer cambió por completo. Con gesto serio, interrumpió la entrevista y se despidió con una frase breve: “No, no voy a hablar de ellos, gracias. No, no sé nada, gracias”. Momentos después, se dio la vuelta y se retiró del lugar sin continuar con las declaraciones.

En la misma línea, la reacción de Camila Homs fue interpretada por los panelistas del programa como una consecuencia de los acuerdos legales que mantiene con De Paul. Según explicó Angie Balbiani en el estudio, “la relación entre Camila y Rodrigo es puramente contractual”. Pampito agregó que “parte de ese contrato es no hablar el uno del otro. Y en caso de que hablen el uno del otro, se revé el contrato. Y dentro del contrato está la plata que ella recibe mensualmente y el acuerdo que tienen con los hijos”.

Camila Homs

Camila Homs dejó una fuerte reacción al ser consultada por la boda de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, en un contexto donde compartía detalles sobre su presente personal. Su decisión de retirarse tras la mención marcó un límite claro y reafirmó su postura de no hablar del futbolista públicamente ni de las decisiones que él tome en su vida.

