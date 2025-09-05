Eleonora Cassano recordó su tapa de Playboy: “Me dio vergüenza, Mirtha mostró las fotos en su programa”

En septiembre de 1993, Eleonora Cassano sorprendió cuando, después de haber deslumbrado con su danza en los escenarios más prestigiosos del mundo, decidió desnudarse y protagonizar una histórica edición de la revista Playboy junto a Julio Bocca. Durante su reciente paso por +CARAS con Héctor Maugeri, la reconocida bailarina confesó que la producción, pensada como una obra artística, le generó pudor y más aún cuando Mirtha Legrand mostró las fotos en su programa de televisión.

Eleonora Cassano recordó su tapa de Playboy

Cassano contó que cuando le propusieron hacer una producción junto a Julio Bocca, pensó que era una broma. “Si vos ves las fotos, te das cuenta que es ballet, eso justamente. Era baile sin ropa, pero con figuras, esculturas. Han hecho cuadros y todo con esas imágenes. Entonces, toda la revista fue nuestra. Nosotros decidimos las fotos que se mandaban”, recordó.

Eleonora Cassano y Julio Bocca en Playboy.

La producción se realizó en Nueva York con el fotógrafo Jack Mitchell —quien retrató a grandes actores y bailarines del mundo— y la artista Renata Schussheim, que trabajó el concepto estético con velos y poses que evocaban obras de arte.

La vergüenza inesperada de Eleonora Cassano

Cassano también rememoró lo que sintió cuando las fotos vieron la luz en Argentina: “Mirtha Legrand mostró estas fotos al mediodía y yo iba a buscar a los chicos al colegio. Claro, estaba perfecto, pero me daba vergüenza. También me dio vergüenza hacerlo, porque una cosa es estar desnuda, cambiarme con Julio, que no pasaba nada, y otra cosa estar así”.

Eleonora Cassano y Julio Bocca protagonizaron una histórica edición de la revista Playboy.

La reacción de su madre también quedó grabada en su memoria: “Mi mamá cuando se enteró casi se infarta, y después iba con la revistita abajo del brazo para mostrarla porque la verdad estaba orgullosa”, reveló entre risas.

Hoy, a más de tres décadas de aquella producción, Eleonora Cassano reconoce que la sesión fotográfica para Playboy fue un hito artístico más de su gran carrera. Aunque la bailarina admitió que sintió “vergüenza” cuando Mirtha Legrand mostró las fotos en su programa, también reconoció que esas imágenes quedaron como una obra artística que hoy sigue siendo parte de su legado junto a Julio Bocca.

MDP