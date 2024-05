Emiliano Pinsón reveló que ya no le tiene miedo a la muerte

Emiliano Pinsón fue el invitado especial de este miércoles en +Caras, el programa que Héctor Maugeri conduce en las noches de Caras TV y Net TV. Durante la charla, el reconocido periodista deportivo reveló que ya no le tiene miedo a la muerte y compartió detalles de su vida tras recibir un diagnóstico que cambió su vida para siempre.

El 4 de febrero de 2021, la vida de Emiliano Pinsón dio un giro inesperado cuando fue diagnosticado con Parkinson atípico con atrofia sistémica. Sin embargo, lejos de caer en la profunda tristeza que genera este tipo de diagnóstico, Pinsón se muestra optimista. “No soy un crack, tengo ganas de vivir”, aseguró en la entrevista con Héctor Maugeri.

Emiliano Pinsón y su relación con la muerte

Pinsón enfrenta su realidad con una actitud valiente y con fortaleza. Reflexionando sobre la aceptación de su condición, el periodista deportivo explicó cómo su perspectiva sobre la vida y la muerte ha cambiado. “Me di cuenta de que me voy a morir. Soy más consciente y eso es sanador, ahora no le tengo miedo a la muerte”, confesó en el living de +Caras.

El periodista también habló sobre su lucha diaria contra la enfermedad y cómo ha aprendido a encontrar aspectos positivos en su situación. Maugeri le preguntó: “¿Cómo es alguien que sabe que se va a morir?”. Sin dudarlo, Pinsón respondió: “Me saqué una mochila de encima”, y agregó que empezó a encontrarle cosas positivas al Parkinson. “Me siento mejor persona, hasta más sabio, y una de estas cosas es la muerte. Antes, durante mucho tiempo, cuando pensaba en la muerte, me levantaba transpirando frío, me ponía muy mal. Sé que está, no sé cuándo va a pasar. La muerte no es un monstruo que me asusta”.

El legado para sus hijos y un viaje soñado

Conocido por su trayectoria profesional y ahora también por su lucha personal, Emiliano Pinsón nunca ha perdido su optimismo. El periodista es padre de dos hijos mayores, Valentín y Joaquín, y de Victoria, con quien recientemente viajó a Europa junto a la mamá de sus hijos, Paula Garbesi. “Me gustaría dejarles esta enseñanza a mis hijos, que ellos digan: 'mi viejo la peleó'. Y que ellos hagan lo mismo”, expresó Pinsón, manifestando su deseo de dejar un legado inspirador a sus hijos.

Emiliano Pinsón junto con Valentín y Joaquín

El humor es una herramienta vital en la vida de Pinsón, ayudándole a enfrentar los desafíos diarios. “Mis hijos ahora están más acostumbrados a esta situación y ahora nos reímos un poco de esto. El humor salva”, afirmó.

Finalmente, compartió uno de sus sueños y lo adelantó: “Quiero viajar con mis dos hijos varones a Inglaterra a ver fútbol”. A pesar de las dificultades, sigue planificando y disfrutando momentos significativos con su familia, demostrando que la vida puede ser plena incluso en medio de la adversidad.

MDP