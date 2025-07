Javier Daulte revela: “Me hicieron creer que era mal actor y que debía renunciar”

Javier Daulte, uno de los dramaturgos y directores más importantes de la escena teatral argentina, fue el invitado de una nueva edición de +CARAS (CARAS TV), el ciclo de entrevistas íntimas que conduce Héctor Maugeri. Recién galardonado con el Martín Fierro de Teatro 2025 a Mejor Dirección por sus obras "El sonido" y "Druk", el dramaturgo abrió su corazón y habló de los momentos más duros de su camino artístico.

Javier Daulte habló de los momentos más duros de su camino artístico

Durante la charla, el destacado director sorprendió al revelar un costado poco conocido de su vida: su paso por la actuación y cómo, en sus inicios, fue marcado por la inseguridad que sembraron en él algunos maestros. “Me hicieron creer que era mal actor y que si no tenías talento, debías renunciar”, confesó con honestidad. “Mucho tiempo después me di cuenta de que lo importante no es el talento, sino la vocación”, agregó.

Reconocido por haber revolucionado la escena teatral con su estilo de comedia dramática hiperrealista y elementos fantásticos, Javier Daulte es autor de obras clave como Criminal, La escala humana y Bésame mucho. También se encarga de la emblemática sala Espacio Callejón, dirigió series como Para vestir santos y desarrolló un método de formación actoral propio, el Procedimiento Daulte, que enseña en la escuela Eòlia de Barcelona.

Sin embargo, en sus comienzos, no todo fue claridad ni confianza. “La vieja escuela de maestros era un poquito cruel”, rememoró. Y explicó: “Había profesores de teatro que maltrataban mucho. Las personas somos sensibles, y los actores se entregan completamente. Hay que tener especial cuidado con su vulnerabilidad”.

Javier Daulte en +CARAS: “La vieja escuela era un poquito cruel”.

Maugeri intervino con una reflexión clave: “Es tremendo que alguien te haya convencido de que no tenías talento, cuando hoy sos un referente al que todos los actores quieren como director”. Daulte, entre risas y algo de resignación, reflexionó: “Yo nunca supe si podía haber sido buen actor. Lo que sí sé es que no lo habría disfrutado. Cada vez que estreno una obra, entiendo por qué no soy actor: no soportaría ese momento”.

Hoy, como maestro de actores y referente indiscutido de la dirección escénica, Javier Daulte reivindica el poder de la vocación por encima de cualquier etiqueta. Su testimonio en +CARAS no solo revela las sombras del camino artístico, sino también su profunda transformación en uno de los grandes constructores del teatro contemporáneo.