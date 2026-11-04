Estudio Paradiso con Donato De Santis, programa completo: 4 de noviembre del 2026

En un nuevo programa de Estudio Paradiso por Caras TV, Donato De Santis y Martín Rubinetti visitaron una tradicional bodega de Toscana, Italia, donde conocieron a su anfitrión y la elaboración de sus productos. Además, los conductores se animaron a probar los ricos aperitivos que ofreció el lugar.

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Por otro lado, Donato De Santis y Martín Rubinetti visitaron una carnicería italiana y conversaron con el dueño del establecimiento que compartió su sorprendente historia.

Estudio Paradiso se emite de lunes a viernes a partir de las 16:30 horas por Caras TV, con la conducción de Donato De Santis y Martín Rubinetti. El programa invita a los espectadores a recorrer los distintos destinos, conocer las tradiciones culinarias y disfrutar de una experiencia única de la mano de los especialistas.