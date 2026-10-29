Estudio Paradiso con Donato De Santis, programa completo: 29 de octubre del 2026

Este jueves, Estudio Paradiso, el ciclo que se emite por Caras TV, Donato De Santis y Martín Rubinetti se trasladaron a La Patagonia y sorprendieron al realizar distintas actividades de aventura desde navegar en barcos hasta pilotar un avión que permitieron explorar diferentes propuestas de la región.

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Asimismo, Estudio Paradiso presentó un especial dedicado a Ferrari, una de las marcas más icónicas de la industria automotriz. En esta oportunidad, Donato De Santis y Martín Rubinetti disfrutaron de una experiencia sobre ruedas al conducir vehículos últimos modelos por las calles de Italia.

De esa manera, Estudio Paradiso continúa ofreciendo contenidos entretenidos para enriquecer tus tardes. El ciclo combina viajes, entrevistas y gastronomía, en una propuesta original de la mano de Donato De Santis y Martín Rubinetti. El programa se emite de lunes a viernes a las 16:30 horas por Caras TV.