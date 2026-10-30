Estudio Paradiso con Donato De Santis, programa completo: 30 de octubre del 2026

En una nueva entrega de Estudio Paradiso, Donato De Santis y Martín Ruinetti invitaron al espectador a recorrer el emblemático Mercado Central de Florencia. A lo largo del programa de Caras TV, los conductores mostraron el interior del tradicional espacio, sus diferentes sectores y la variedad de productos que se pueden encontrar en sus puestos.

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Durante la visita, Donato De Santis aprovechó el recorrido para compartir algunos tips de cocina y brindar recomendaciones vinculadas con la elección de los ingredientes y los secretos de la preparación de algunos platos italianos. Además, Martín Rubinetti se animó a cortarse el pelo de la mano del chef.

Entre aromas y comidas típicas de Florencia, Donato De Santis aportó experiencia y conocimiento. Si te gusta la gastronomía y los viajes, no te pierdas Estudio Paradiso, el programa perfecto para tus tardes. El ciclo se emite de lunes a viernes desde las 16:30 horas por Caras TV.