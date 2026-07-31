Fabián Paz y Gustavo Pucheta hablaron de la posibilidad de tener hijos: “Ya tenemos la marca, que es un montón”

Los diseñadores Fabián Paz y Gustavo Pucheta fueron los invitados especiales del ciclo de entrevistas Caras Glam, conducido por Marcelo Polino en Caras TV. En una charla amena y sincera que se podrá ver completa desde las 22 horas, la pareja habló de su marca, sus proyectos profesionales y también, revelaron aspectos inéditos de su vida amorosa.

Fabián Paz y Gustavo Pucheta confesaron si agrandarán la familia

Fabián Paz y Gustavo Pucheta conforman una dupla inseparable, no sólo en lo personal sino también en lo profesional. Su historia de amor se entrelaza con el éxito en el diseño, un camino que comenzó entre pasarelas y telas y que, con los años, se fue consolidando hasta transformarse en uno de los nombres más destacados de la moda argentina contemporánea. En octubre de 2024 celebraron su casamiento en el elegante Salón Bravo del Círculo Italiano, un hito que marcó un antes y un después en su vida juntos.

Fabián Paz y Gustavo Pucheta en Caras Glam

Durante la entrevista en Caras Glam, Marcelo Polino les preguntó si estaban pensando en tener hijos y formar una familia más grande, a lo que los diseñadores no esquivaron la consulta y respondieron con sinceridad: “Tenemos tres perros y por ahí sumamos uno más. Niños, no”.

“Ya tenemos la marca, que es un montón, que nos consume todo el tiempo, que no somos pareja, somos diseñadores y colegas que ya es 24/7. Hasta hoy estamos bien así, por ahora no”, afirmó Gustavo Pucheta y Fabián Paz coincidió en que actualmente están enfocados en su atelier.

Fabián Paz y Gustavo Pucheta con Marcelo Polino en Caras Glam por Caras TV

Fabián Paz y Gustavo Pucheta lanzaron dos anuncios en Caras Glam

Respecto a sus proyectos, Fabián Paz y Gustavo Pucheta compartieron algunos adelantos que entusiasmaron al público. “Vamos a hacer dos desfiles”, confirmaron. En cuanto al primero, los diseñadores anunciaron: “Vamos a estar en BAFF, el 26 de agosto en La Rural, presentando una colección principalmente de hombre, aunque también con algunas piezas para mujer, más de 50 pasadas. Lanzamos una línea de jeans y de anteojos de sol”.

Fabián Paz y Gustavo Pucheta

En tanto, el segundo proyecto, los especialistas en moda indicaron que “está en proceso”. “Es un lanzamiento primavera-verano ,con algunos guiños de prendas de todo el año, pero ese va a ser el más fuerte, porque tiene piezas de alta costura y también, de uso diario o sea no solo vestidos de 20 metros de tela”, contaron.

Fabián Paz y Gustavo Pucheta han vestido a numerosas celebridades argentinas, entre ellas Mariana Fabbiani, Moria Casán y Marcelo Tinelli, consolidando así un vínculo estrecho con el mundo artístico y la alta costura. La visita de la pareja en Caras Glam reafirmó no solo el talento y la creatividad, sino también abrieron las puertas de su intimidad permitiendo que el público conozca un poco más sobre la vida de los diseñadores detrás del mundo de las pasarelas.