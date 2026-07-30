La historia de amor de Débora Plager y José Luis Pagano: "Cuando pasas los 50 y construís una relación madura, proyectás la vida"

En una entrevista exclusiva con Marcelo Polino para Caras Glam, que se emitirá completa hoy a las 22 horas por Caras TV, la periodista Débora Plager abrió su corazón y compartió aspectos de su vida privada, incluyendo detalles sobre su matrimonio con José Luis Pagano. La periodista habló sobre su relación y la importancia que tiene en su vida, brindando una visión íntima poco conocida de su historia sentimental.

Débora Plager sobre su matrimonio con José Luis Pagano: "Cuando pasas los 50 y construís una relación madura, proyectás la vida"

Débora Plager se casó con José Luis Pagano en el año 2013, en una ceremonia íntima. La periodista estuvo en pareja durante cinco años antes de formalizar su unión, consolidando así una relación que perduró en el tiempo. Durante la entrevista con Marcelo Polino, la conductora mencionó: “La verdad que son muchos años, más 15”, haciendo referencia a la duración total de su esposo.

Débora Plager en Caras Glam

Además, la comunicadora recordó cómo ambos se conocieron en un entorno laboral, ella periodista y el productor, y cómo ese vínculo profesional fue el punto de partida de su relación: "Nos conocimos trabajando en el contexto de Radio 10, Canal 9, toda esa época y la verdad que no nos separamos más".

En su relato, Débora Plager destacó las ventajas de mantener una relación estable y madura. Comentó que, a partir de los 50 años, las relaciones de pareja adquieren una dinámica diferente. "Y está bueno, pues ya tenemos una edad, ¿viste? Cuando pasás los 50 y construís una relación madura, proyectás la vida", expresó y agregó: "Uno está contento, bien y feliz y proyecta transcurrir todo lo que nos dé la vida juntos. Lo que tiene el amor maduro es eso, te vas reconociendo en el otro, vas aprendiendo de la convivencia".

Débora Plager visitó a Marcelo Polino en Caras TV

Débora Plager: "Nosotros cuando empezamos a estar juntos teníamos hijos muy chiquitos"

Débora Plager y Luis Pagano conformaron una familia ensamblada, con los hijos de ella, Tomás y Máximiliano, fruto de su vínculo anterior con Juan Burlet y las dos hijas María Eugenia y Victoria de él, producto de su primer matrimonio. Durante la charla con Marcelo Polino en Caras Glam, la periodista recordó que no fue fácil al comienzo ensamblar la familia.

Débora Plager junto a Marcelo Polino en su visita a Caras Glam

"Nosotros cuando empezamos a estar juntos teníamos hijos muy chiquitos, lo cual era todo un laburo especial. Pero eran chicos de 5, 6, 7 años, ¿viste? Y ahora ya son todos señores y señoras", comentó. Asimismo, señaló que actualmente todos mantienen un cariño y armonía, logrando la familia deseada.

En esta entrevista, Débora Plager se sinceró y mostró el costado más personal detrás de la mujer de las noticias. En esta línea, la periodista habló sin filtros y se animó a responder todas las preguntas de Marcelo Polino en una charla imperdible que se emitirá este jueves a las 22 horas en Caras TV.

Producción: Alicia Blanco

Fotos: Nestor Grassi/PERFIL