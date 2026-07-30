Juana Viale y Ámbar de Benedictis disfrutan de sus vacaciones en la playa: paseos en auto y atardeceres únicos

Juana Viale compartió en sus redes sociales un álbum con algunas postales de sus recientes vacaciones familiares junto a Ámbar de Benedictis, Silvestre Valenzuela y Alí Valenzuela. Aunque decidió mantener en reserva el destino elegido, las imágenes dejaron ver playas de aguas cristalinas, caminos recorridos en auto y distintos momentos de su descanso cerca del mar.

Juana Viale junto a sus hijos

Entre las fotografías del viaje que compartió Juana Viale destacan escenas cotidianas, como una tarde tomando mates frente a la costa, caminatas junto a sus hijos y paisajes naturales que formaron parte de la escapada. Además, la conductora mostró mercados locales, calles pintorescas y atardeceres que acompañaron los días de desconexión familiar.

Las postales de Juana Viale y sus hijos junto al mar

A través de la publicación, Juana Viale dejó ver distintos momentos compartidos durante sus vacaciones. En una de las imágenes aparece sentada sobre la arena, con un gorro piluso mientras toma mates y contempla el paisaje. También compartió una selfie junto a Ámbar de Benedictis durante una caminata cerca de la costa.

Juana Viale y su hija Ámbar

El recorrido incluyó además momentos en ruta, fotografías dentro del vehículo, caminatas por miradores y paisajes rocosos rodeados de aguas turquesas. Una de las postales familiares muestra a Juana abrazada a sus hijos mientras observan juntos un valle montañoso, una imagen que resume el espíritu del viaje.

El mensaje de Juana Viale sobre la transformación

Además de las postales del viaje, Juana Viale acompañó la publicación con una reflexión sobre los procesos de transformación personal. A través de un juego entre escribir y borrar, la conductora utilizó la palabra “metamorfosis” para referirse a los cambios y etapas que atraviesa cada persona.

Juana Viale

“Un poco de mí... y así la metamorfosis”, escribió Juana Viale en el cierre de su mensaje, una frase que acompañó las imágenes de sus vacaciones y que reflejó el tono más íntimo de la publicación. El posteo llega luego de su separación de Yago Lange, en una etapa en la que la conductora eligió compartir momentos junto a sus hijos y rodeada de la naturaleza.