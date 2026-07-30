Entramos al gimnasio de la China Suárez y Mauro Icardi en Argentina: sector de pilates, minimalista y vista al parque

Mientras disfrutan de su vida en la Argentina, la China Suárez y Mauro Icardi continúan compartiendo algunos momentos de su rutina cotidiana a través de las redes sociales. En una de sus recientes publicaciones, la pareja permitió descubrir uno de los ambientes más funcionales de la propiedad: el gimnasio donde ambos entrenan.

Así es el gimnasio de la China Suárez y Mauro Icardi

El gimnasio de la China Suárez y Mauro Icardi está diseñado para combinar distintas disciplinas de entrenamiento, reúne una estética minimalista con equipamiento profesional y amplios ventanales que conectan el interior con el parque. La combinación de materiales industriales y una distribución funcional convierten al gimnasio en uno de los ambientes más luminosos y prácticos de la propiedad.

Así es el gimnasio de la China Suárez y Mauro Icardi

El gimnasio de la China Suárez y Mauro Icardi ocupa un ambiente amplio donde predominan los techos de hormigón visto y las vigas estructurales expuestas, características que le aportan una marcada estética industrial. Los grandes ventanales de piso a techo permiten el ingreso de abundante luz natural y ofrecen vistas directas al jardín y la pileta, integrando el espacio con el exterior.

La decoración se mantiene sobria, con una paleta de tonos grises, negros y madera natural. El piso de goma negra de alto impacto brinda mayor seguridad durante las rutinas, mientras que los espejos de pared completa amplían visualmente el ambiente y permiten controlar la técnica de cada ejercicio.

El sector favorito de la China Suárez

Uno de los detalles que más llamó la atención fue el sector destinado a pilates, una disciplina que la China Suárez suele incorporar a sus entrenamientos. Allí se encuentra una camilla de madera o reformer diseñado para este tipo de ejercicios, acompañada por una amplia variedad de elementos que permiten desarrollar diferentes rutinas.

Así es el gimnasio de la China Suárez y Mauro Icardi

El gimnasio de la China Suárez y Mauro Icardi también cuenta con bancos de entrenamiento, mancuernas, kettlebells, barras, bandas elásticas y accesorios para trabajar fuerza, estabilidad y movilidad. Con una decoración prácticamente inexistente, el ambiente prioriza la funcionalidad y el confort, mientras que la conexión visual con el parque y la abundante luz natural aportan amplitud y refuerzan el carácter minimalista del espacio.