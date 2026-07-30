Natalia Oreiro abrió las puertas de su casa y mostró su jardín señorial: portón de hierro, flores en bicicleta y un limonero estelar

Natalia Oreiro mostró un espacio de su hogar donde la naturaleza y el diseño se encuentran en perfecta armonía. El recorrido por su residencia comienza en su jardín, combinando elementos clásicos con detalles rústicos, creando una atmósfera cálida y equilibrada. Cada rincón refleja una búsqueda estética que integra lo funcional con lo decorativo, destacando la presencia de piezas que aportan personalidad y encanto a la vivienda. La propuesta se completa con detalles que dialogan con la vegetación y aportan un aire distintivo.

El jardín señorial de la casa de Natalia Oreiro que combina un limonero y vegetación abundante

Natalia Oreiro abrió las puertas de su casa para compartir un ambiente que transmite serenidad y estilo. El espacio exterior se presenta con detalles ornamentales que dialogan con la vegetación, logrando una composición visual atractiva. La propuesta se completa con elementos que refuerzan la identidad del hogar y que conectan el paisaje con la vida cotidiana, en un entorno pensado para disfrutar y contemplar. La integración de materiales y formas aporta continuidad y refuerza la personalidad de cada sector.

Natalia Oreiro

A través de sus redes sociales, la actriz compartió un video donde se pudo ver el jardín exterior de su casa, donde cada detalle refleja una estética cuidada. El estilo de este sector combina lo rústico con lo mediterráneo, destacando en cada sector. El punto de partida es un limonero de copa abundante, cuyas ramas cargadas de frutos aportan frescura y color al entorno. La modelo mostró cómo cosecha de manera artesanal, colocando los cítricos en un canasto de mimbre tejido a mano que suma textura y calidez al paisaje.

El jardín de Natalia Oreiro se distingue por su carácter señorial, marcado por un portón de hierro forjado que delimita el espacio y aporta elegancia. Los senderos de gravilla y adoquines guían la vista hacia una bicicleta vintage convertida en macetero, donde florecen narcisos amarillos que añaden un aire poético y retro. La composición se completa con una vista panorámica hacia el agua, generando una postal serena.

La integración entre naturaleza y diseño se percibe en cada rincón. El video que compartió la modelo continúa mostrándola mientras lleva el canasto con limones hacia su casa y los posa sobre una cocina de hierro fundido de estilo clásico. Este sector, con azulejos blancos y un piso blanco y negro, compone la imponente cocina de concepto abierto que tiene la modelo. La escena se enriquece con la presencia de su gato, que explora el ambiente, aportando dinamismo y vida cotidiana a un espacio donde la decoración y la naturaleza conviven.

La cocina tendencia de Natalia Oreiro que impone el concepto abierto y los ambientes conectados

La cocina de Natalia Oreiro se presenta como un espacio que responde a las nuevas tendencias de diseño, donde la integración de ambientes es protagonista. El concepto abierto permite que la cocina se conecte de manera fluida con el comedor y el living, generando una sensación de amplitud y continuidad visual. Esta disposición favorece la interacción y convierte al espacio en un punto de encuentro dentro del hogar.

La cocina de Natalia Oreiro

El mobiliario combina líneas clásicas con detalles modernos, logrando un equilibrio entre tradición y actualidad. Los materiales elegidos refuerzan la idea de calidez y funcionalidad, con superficies que aportan luminosidad y resistencia. La presencia de elementos decorativos cuidadosamente seleccionados suma personalidad sin recargar el ambiente. La distribución está pensada para optimizar cada rincón, con una isla central que cumple funciones múltiples como espacio de trabajo y punto de reunión.

Esta pieza se convierte en el eje de la cocina, aportando practicidad y estilo al mismo tiempo. La elección de colores neutros y detalles en madera refuerza la sensación de armonía y continuidad con el resto de la casa. El diseño que eligió Natalia Oreiro responde a una tendencia que se consolida en 2026, donde los ambientes abiertos se transforman para integrar lo social y lo funcional. La propuesta refleja modernidad, manteniendo, al mismo tiempo, un sello personal que se percibe en cada detalle.

Natalia Oreiro

Natalia Oreiro mostró un sector de su residencia donde la naturaleza y el diseño se integran en un mismo lenguaje visual. El espacio exterior combina elementos arquitectónicos con detalles ornamentales que refuerzan la identidad del hogar, creando una atmósfera serena y equilibrada. La propuesta se completa con piezas decorativas que aportan calidez, logrando un entorno que conecta lo funcional con lo estético y que refleja la continuidad entre el interior y el exterior.

VDV