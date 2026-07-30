Una por una, las mejores fotos de las vacaciones de Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico en Grecia

Después de la intensa participación de la Selección argentina en el Mundial 2026, Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni hicieron una pausa para disfrutar de unas vacaciones en Grecia. Tras el subcampeonato frente a España, el futbolista y la modelo eligieron uno de los destinos más buscados del verano europeo para descansar y recargar energías antes de volver a sus compromisos profesionales en Lyon, Francia.

Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico

Las mejores fotos de las vacaciones de Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico en Grecia

Fue Caro Calvagni quien abrió el álbum de la escapada al compartir dos carretes de fotos en su cuenta de Instagram. Allí mostró algunos de los mejores momentos del viaje: playas de aguas cristalinas, paseos en barco, paisajes de ensueño y escenas que reflejan la complicidad que mantiene con el defensor desde hace años.

Caro Calvagni deslumbró en el Mediterráneo

En una de las primeras imágenes, la empresaria posó sobre una embarcación con un bikini y un pañuelo estampado en la cabeza, mientras el mar turquesa y los acantilados griegos completaban la postal. En otra fotografía apareció Nicolás Tagliafico disfrutando del paseo con una cámara en la mano, dejando ver su costado más artístico mientras registraba cada rincón del paisaje.

Nicolás Tagliafico

Como no podía faltar, el mate también fue protagonista de las vacaciones. La pareja mostró cómo mantuvo una de sus costumbres más argentinas incluso a miles de kilómetros de casa, compartiendo la tradición durante las jornadas de playa y navegación.

Además, no faltaron las postales románticas de la pareja. Caro publicó una tierna foto abrazada al futbolista mientras ambos sonreían frente al mar, además de distintos videos en los que se los vio lanzándose al agua desde el barco y disfrutando del clima del Mediterráneo.

Así son las vacaciones de Nicolás Tagliafico en Grecia

El recorrido incluyó, además, almuerzos con vista al mar, caminatas por pequeños puertos y rincones característicos de las islas griegas, donde aprovecharon para desconectarse por completo de la rutina. Sin grandes producciones, la modelo apostó por retratar momentos espontáneos que reflejan la tranquilidad de estos días de descanso.

Caro Calvagni disfrutó del mar en Gracia

Las publicaciones no tardaron en recibir miles de "Me gusta" y comentarios de sus seguidores, que celebraron tanto el destino elegido como la complicidad de la pareja. Después de varias semanas marcadas por la exigencia del Mundial, Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico disfrutan de unas vacaciones que combinan playas paradisíacas, tiempo de calidad juntos y el merecido descanso antes de regresar a sus actividades.