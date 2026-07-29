Julián Álvarez, Emilia Ferrero, Nahuel Molina y Barbi Occhiuzzi pasan juntos sus vacaciones tras el Mundial 2026: las fotos

Julián Álvarez, Emilia Ferrero, Nahuel Molina y Barbi Occhiuzzi eligieron compartir unos días de descanso en la costa mediterránea tras la exigencia del Mundial 2026. El destino elegido fue Ibiza, donde las familias disfrutaron de jornadas de playa y momentos de tranquilidad junto a sus hijos. La coincidencia en las etapas personales y la buena relación entre ellos se reflejó en la elección de pasar juntos este verano europeo.

En pleno verano europeo, Julián Álvarez, Emilia Ferrero, Nahuel Molina y Barbi Occhiuzzi disfrutan de unas merecidas vacaciones

Julián Álvarez, Emilia Ferrero, Nahuel Molina y Barbi Occhiuzzi se reunieron en España para disfrutar de unas vacaciones familiares luego de la competencia internacional. Ibiza fue el lugar escogido para compartir días de sol y descanso, con actividades pensadas para disfrutar en pareja y en familia. La presencia de sus hijos convirtió cada jornada en un recuerdo especial, reforzando la cercanía entre los futbolistas y sus parejas en un entorno relajado.

Los hijos de Julián Álvarez, Emilia Ferrero, Nahuel Molina y Barbi Occhiuzzi

Después del intenso Mundial, los futbolistas eligieron las playas mediterráneas como destino para relajarse junto a sus parejas y sus hijos. La isla balear, reconocida por sus costas y su ambiente exclusivo, se convirtió en el escenario perfecto para que las familias compartieran tiempo juntas. Por su parte, las modelos difundieron imágenes que mostraron a los pequeños Amadeo y Allegra disfrutando del verano europeo, en un entorno que combina tranquilidad y naturaleza.

En las postales, Amadeo, hijo de Julián Álvarez y Emilia Ferrero, aparece con un body blanco sin mangas y gafas de sol, mientras Allegra, hija de Nahuel Molina y Barbi Occhiuzzi, luce un conjunto similar con estampado floral y un sombrero de crochet. La coincidencia en los estilos y la cercanía en las fechas de nacimiento de ambos niños, el pequeño el 2 de enero y la niña el 22 del mismo mes, llamó la atención de los seguidores. Esta particularidad reforzó la conexión entre las parejas, que atravesaron sus embarazos prácticamente en paralelo.

Julián Álvarez, Emilia Ferrero, Nahuel Molina y Barbi Occhiuzzi

La buena relación entre los jugadores de la selección argentina y del Atlético Madrid, se trasladó al ámbito personal. Mientras compartían partidos en el club español, sus parejas acompañaban cada etapa del embarazo, fortaleciendo un vínculo que hoy se refleja en las vacaciones compartidas. La convivencia en Ibiza muestra cómo la amistad entre los futbolistas se extiende a sus familias, consolidando un lazo que va más allá del deporte.

El descanso de Julián Álvarez y Nahuel Molina con sus familias tras una temporada llena de competencias

Cabe destacar que Julián Álvarez atraviesa un momento clave en su carrera. Tras finalizar el Mundial, el delantero cordobés analiza su futuro profesional, con rumores que lo vinculan tanto al Atlético de Madrid como al FC Barcelona. Mientras tanto, aprovecha el receso para disfrutar de la playa y despejarse junto a Emilia Ferrero y su hijo. Nahuel Molina, por su parte, también se toma un respiro antes de reincorporarse a la pretemporada de su club, en un verano marcado por la recuperación física y emocional.

Julián Álvarez y Emilia Ferrero

Las imágenes compartidas muestran a las familias disfrutando de la costa mediterránea, con jornadas de playa y momentos de descanso en paradores exclusivos. Ibiza se convirtió en uno de los destinos favoritos de los futbolistas argentinos, que encuentran allí privacidad y comodidad. En esta ocasión, la isla fue el punto de encuentro para los compañeros de la selección, quienes aprovecharon para compartir almuerzos y paseos con sus parejas e hijos.

Mientras disfruta de sus vacaciones, el delantero cordobés sigue siendo protagonista en el mercado de pases europeo. Según medios españoles, Julián Álvarez estaría interesado en un cambio de club, con el FC Barcelona como posible destino. Sin embargo, el Atlético de Madrid mantiene su postura y espera definir la situación en las próximas semanas. En Ibiza, el jugador medita sus próximos pasos, consciente de que su decisión marcará una nueva etapa en su carrera.

Nahuel Molina y Barbi Occhiuzzi

Las vacaciones de Julián Álvarez, Emilia Ferrero, Nahuel Molina y Barbi Occhiuzzi reflejan cómo los vínculos personales se fortalecen en paralelo a la carrera profesional. La coincidencia en la llegada de sus hijos y la elección de Ibiza como destino muestran la cercanía entre las familias. En medio de rumores sobre el futuro del delantero cordobés, las imágenes de descanso en la costa española se convirtieron en protagonistas del verano europeo.

VDV