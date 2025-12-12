Fátima Flórez: “Creo absolutamente en Dios, rezo muchísimo y estoy leyendo la Torá”

CARASTV

En diálogo con Héctor Maugeri para +CARAS, Fátima Flórez abrió un costado íntimo y poco conocido de su vida: su profunda conexión espiritual. Habló de una fe que no fluctúa con el éxito ni con los desafíos, sino que la acompaña desde siempre. “Creo absolutamente en Dios”, afirmó con la misma firmeza con la que se planta en un escenario. Explicó que la oración forma parte de su rutina diaria y que encuentra en ella calma, guía y claridad. “Rezo muchísimo”, confesó, dejando entrever una dimensión emocional que sostiene su carrera y su mundo interior.

La artista sorprendió al contar que, además de sus prácticas habituales, está atravesando un nuevo proceso de estudio. “Estoy leyendo la Torá con muchísimo entusiasmo”, reveló con una sonrisa que mezclaba curiosidad, respeto y devoción. No lo dijo como un gesto esporádico, sino como un compromiso real con aprender, profundizar y comprender. Para Fátima, la espiritualidad no es un accesorio: es un pilar que la ordena, la abraza y la acompaña incluso en los momentos de mayor exposición pública.

La espiritualidad de Fátima Flórez: “Me siento cada vez más abrazada por Dios”

A medida que avanzaba la charla, Fátima explicó que su vínculo con la fe creció con los años y que hoy ocupa un lugar esencial en su vida. “Me siento cada vez más conectada a Dios y cada vez más abrazada por Dios”, aseguró, con una emoción tranquila que contrastaba con su energía escénica habitual. Para ella, la fe no es solemnidad: es contención, es calma, es ese refugio silencioso al que vuelve para encontrar su centro.

Recordó que en los momentos más difíciles —pérdidas, inseguridades, desafíos, duelos personales— fue esa guía espiritual la que le dio fuerzas para seguir. Nunca lo vivió como un discurso; lo vivió en la práctica: en la oración diaria, en la gratitud sincera, en la intuición que la acompaña desde pequeña. “Soy una mujer muy intuitiva… tengo una inteligencia emocional muy desarrollada”, confesó. Y reconoció que, aunque en lo personal todavía le falta aplicar parte de esa sabiduría, en lo artístico le resulta indispensable.

Cómo la fe sostiene a Fátima Flórez: “Es lo que me salva”

Fátima también contó que su nombre artístico tiene un origen espiritual. “Me llamo Fátima por la Virgen de Fátima, por una cuestión de fe”, dijo en +CARAS con naturalidad, honrando una tradición familiar que hoy cobra aún más sentido. Desde chica, asegura, sintió esa conexión especial con lo trascendente, pero fue de adulta cuando esa llamita se transformó en una verdadera luz guía. “Soy una mujer de muchísima fe… creo que es lo que me salva”, expresó con una serenidad que conmovió a todos.

Hoy, esa fe no solo la sostiene: también le marca el ritmo. La acompaña en sus decisiones, en su carrera y en su vida emocional. Le recuerda que, pese a la exposición, los desafíos y las presiones, hay un espacio sagrado que le pertenece solo a ella. Fátima no habla de religión como dogma, sino como experiencia viva. Y esa espiritualidad es, quizá, una de las claves de la fortaleza que el público admira en ella.