La historia de amor de Natalia Pastorutti y Andrés Manini: juntos desde los 15, dos décadas de novios antes de casarse y perfil súper bajo

La historia de amor de Natalia Pastorutti y su esposo, Andrés Manini, data de mucho antes del 2014, cuando contrajeron matrimonio. A pesar de su perfil bajo y amor por la música, la cantante y hermana de Soledad Pastorutti no duda en demostrar en sus redes sociales lo mucho que su pareja vale para ella. En diversas entrevistas, reveló algunos detalles de cómo se conocieron y terminaron formando una hermosa familia de cuatro, que hoy en día sigue más unida que nunca.

La increíble historia de amor de Natalia Pastorutti y su esposo, Andrés Manini

Tal y como la Sole y su esposo Jeremías se conocieron desde chicos, Natalia Pastorutti y Andrés Manini tienen una historia que comienza con la pre-adolescencia de ambos. Ellos se conocían desde pequeños, ya que ambos vivían en Arequito. En el programa "PH: Podemos hablar", la cantante reveló que a sus 13 años ella ya escribía en su diario íntimo lo mucho que le gustaba su futuro esposo. Pero, para ese momento, las hermanas habían comenzado a dar su camino por la industria de la música y a tener un nombre al respecto.

Fue en 1997, cuando ella tenía apenas 15 años, cuando se dio la posibilidad de que ambos conectaran y nunca se separaran. Mientras crecía en el dúo musical, Natalia y Andrés comenzaron una relación que aún hoy en día continúa llena de amor y cariño mutuo. Recién en el 2014, la pareja decidió que era el momento de sellar su romance frente a una gran cantidad de seres queridos, y contrajeron matrimonio. A pesar de esto, ellos siempre celebran los más de 20 años juntos, desde que eran novios, ya que fue una parte muy importante de su vida.

Para el 2016, nació Pascual, su primer hijo, y Natalia ya había comenzado con su carrera como solista, mientras seguía con varios estudios de diferentes ámbitos. En algunas entrevistas, reveló que su esposo cumple un rol muy importante en su vida, ya que la acompaña en todo momento durante sus presentaciones o avances musicales. Sin embargo, también tiene su trabajo, que mantiene en privado, al igual que sus redes sociales. En el 2021, Salvador llegó para consagrar a la familia de cuatro, que se acompaña en todos los proyectos que tienen.

En su cuenta de Instagram, Natalia Pastorutti no duda en demostrar todo lo que siente por sus hijos y por su esposo, guardando su perfil y los detalles para la privacidad de cada uno. Hoy en día, y tras algunos años en Buenos Aires, decidieron regresar a su pueblo natal, donde construyeron una casa en Arequito, Santa Fe, cerca de donde vive su hermana Soledad. Las cantantes buscan que sus familias estén siempre conectadas entre sí, y les dan un espacio especial a los amores de sus vidas que las acompañaron en todos los procesos que vivieron.