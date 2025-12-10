Mauro Icardi confirmó que se va de Turquía: “Con la frente en alto. Disfruten que después me van a extrañar”

Mauro Icardi atraviesa uno de los momentos más tensos desde su llegada al Galatasaray en 2022. En los últimos días, distintos medios turcos aseguraron que la dirigencia del club ya le había comunicado al delantero que no renovaría su contrato y que, incluso, podía empezar a escuchar ofertas para el próximo mercado de pases. El revuelo fue inmediato: mientras algunos señalaban que el ciclo del argentino estaba terminado, otros lo ubicaban en el radar de clubes de Brasil, México, Italia e incluso de Estudiantes de La Plata.

La incertidumbre creció todavía más porque su protagonismo en el equipo viene en caída, a pesar de sus buenos números, siete goles en 19 partidos. Y aunque su contrato vence recién en junio de 2026, la versión sobre su salida anticipada empezó a instalarse con fuerza. Sin embargo, lejos de dejar que las especulaciones continuaran, fue el propio Mauro Icardi quien decidió frenar la ola de rumores con un mensaje explosivo en sus redes sociales.

El contundente mensaje de Mauro Icardi

A través de sus historias de Instagram, Mauro Icardi publicó un mensaje contundente titulado “Fake news”, donde desmintió que alguien del Galatasaray lo hubiera contactado para informarle que no renovará su contrato: “no solo que no me llamó nadie a mí, sino que a mi representante tampoco”, escribió, dejando expuesta su molestia con los periodistas locales que difundieron la noticia.

Además, acusó a algunos medios de querer instalar una versión falsa para desviar la atención tras una derrota reciente del equipo: “¿Quieren vender una noticia que NO es noticia porque mi contrato termina en junio de 2026 para tapar la derrota de ayer?”, expresó. Con su estilo directo y sin filtro, dejó en claro que la decisión de irse antes —si es que ocurre— será exclusivamente suya: “En el hipotético caso que me vaya antes es solamente y 100% decisión mía, de nadie más”.

La promesa de Mauro Icardi

Aunque negó haber recibido un aviso del club, Mauro Icardi dejó entrever que su salida antes de tiempo es un escenario posible. Y lo hizo con una frase que ya resonó en todos lados: “tienen Icardi por unos meses más. Disfruten que luego me van a extrañar”. El mensaje, más que una simple aclaración, sonó a declaración de cierre de ciclo.

Así, mientras el Galatasaray analiza incorporar un nuevo delantero y el mercado de invierno se aproxima, el futuro de Mauro Icardi vuelve a quedar abierto. Lo que sí parece seguro es que, cuando deje Turquía, lo hará con la frente en alto.