Momi Giardina reveló cómo se enteró que Martín Bossi le fue infiel: "Vino disfrazado de Marcelo Polino"

La historia entre Momi Giardina y Martín Bossi fue intensa. Estuvieron juntos casi cuatro años, en plena época de Showmatch, atravesando una relación que, según ella fue emocionalmente compleja. Aunque reconoció que estaba muy enamorada, también admitió que la dinámica terminó siendo desgastante y marcada por situaciones difíciles de sostener en el tiempo. Incluso, la actriz aseguró que el humorista fue la única persona por la que llegó a tomar antidepresivos, dejando en evidencia cuánto la afectó la separación.

En varias entrevistas, Momi recordó que, más allá del amor, existía una desigualdad emocional evidente pues, ella buscaba aprender, crecer y compartir, mientras que él se movía dentro de un ritmo profesional y personal mucho más rápido. Con el tiempo, esa estructura se volvió insostenible. La ruptura llegó envuelta en situaciones dolorosas e insólitas, muchas de las cuales recién ahora la bailarina se anima a contar públicamente.

Una confesión por portero electrónico

En su reciente visita a Nadie Dice Nada, Momi relató uno de los momentos que más la marcaron. Contó que un día, mientras se preparaba frente al espejo, recibió un llamado por el portero eléctrico de su casa. Del otro lado, una mujer le aseguró que había estado la noche anterior con Martín Bossi. Según Momi, la sorpresa fue absoluta, pero la incredulidad se quebró cuando esa misma persona comenzó a describir detalles exactos de la habitación.

Momi recordó que, tras cortar la conversación, se quebró y llamó de inmediato a Martín Bossi para pedir explicaciones. Él llegó a su casa en plena corrida hacia el teatro, vestido con el traje con el que imitaba a Marcelo Polino.

Las diversas infidelidades de Martín Bossi

En otras entrevistas, Momi narró otro episodio que influyó en la ruptura. Mientras trabajaba con Antonio Gasalla en el Teatro Maipo, abrió una revista Pronto y se encontró con el titular que anunciaba “la nueva pareja de Martín Bossi”. La noticia la tomó completamente por sorpresa, ya que ella todavía estaba en pareja con él. Con humor ácido, señaló que “fue muy fuerte enterarse de esa manera”, recordando la mezcla de dolor, desconcierto e incredulidad que le generó ese momento.

Hoy, con más distancia y más calma, Momi asegura que aprecia a Martín Bossi y que no guarda rencor. Sin embargo, no duda en definir aquella relación con la crudeza que la caracteriza: una experiencia intensa, caótica y profundamente marcada por episodios que aún resuenan en su vida.