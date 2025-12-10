Morena Rial volvió a generar preocupación después de que se confirmara que “tenía un atraso” y podría estar nuevamente embarazada. En medio de los rumores, se supo quién es el nuevo novio de la influencer, que continúa detenida en el penal de Magdalena.

Tras los rumores de embarazo, revelan quién es el nuevo novio de Morena Rial

En medio de las versiones sobre un posible embarazo, Pepe Ochoa reveló en LAM (América TV) quién es el nuevo novio de Morena Rial. Según explicó el periodista, la influencer habría comenzado su romance semanas antes de quedar detenida en la cárcel de Magdalena.

“Morena está de novia hace seis meses con un chico de nombre Rodrigo. Con Rodrigo ella tiene sexo y, evidentemente, no se han cuidado. Lo que sorprende es que los abogados se enteran porque Morena les expresa en la cárcel: ‘tengo un atraso, no me está viniendo’, y ellos le dicen: ‘esto lo tendríamos que haber sabido antes para saber cómo accionar’”, explicó Pepe en el programa de este miércoles 10 de octubre.

Asimismo, el panelista recordó que Morena es mamá de dos nenes y mencionó que los rumores de embarazo habían circulado tres meses atrás, pero cuando le consultó a Morena, ella no le contestó. “Con la información que tengo, yo creo que está embarazada”, afirmó el periodista, y dejó en claro que una de las versiones indica que estaría transitando el quinto mes de gestación.

Qué se sabe de los rumores de embarazo de Morena Rial

Luego de que Pepe Ochoa contara quién es el nuevo novio de Morena Rial, su abogado, Martín Leiro, confirmó que todavía no hay un análisis de sangre para corroborar si está o no embarazada. “Esto es muy reciente. Si con Alejandro Cipolla lo hubiéramos sabido antes, pedíamos el test de embarazo”, explicó el defensor de la mediática.

Con respecto a una posible salida de prisión por su estado, el abogado señaló: “Si llega a estar embarazada, vamos a replantear el pedido de morigeración porque, si bien se lo negaron aludiendo que no estaba en condiciones de cuidar a Amadeo, el panorama está cambiando”. De esta manera, aclaró que intentarán modificar las condiciones de detención y que Morena podría obtener prisión domiciliaria.

“Mi función no es llevarle un Evatest, mi función es defenderla. La revisación médica que se le hizo antes de entrar a la cárcel fue superficial, no hubo un análisis de sangre”, remarcó, al tiempo que reconoció que no sabe si el supuesto embarazo se dio antes de ingresar al penal. Y cerró: “No son ni cinco ni seis meses de atraso. Mañana estaremos haciendo una presentación con este nuevo hecho, y para realizar un análisis tenemos que tener autorización. Los motivos por los que Morena se guardó lo que está pasando son decisiones de ella y lo voy a respetar”.

Cabe recordar que la influencer se encuentra detenida en la Unidad Penal 51 de Magdalena, imputada por robo agravado por efracción y escalamiento, un delito que prevé penas de entre tres y diez años de prisión.