En una entrevista íntima con Héctor Maugeri, Fátima Florez habló por primera vez sobre la supuesta tensión con Amalia "Yuyito" González. Con total sinceridad, la humorista dejó en claro que no existe ningún conflicto personal entre ambas y que jamás tuvieron trato. "No la conozco, no tengo idea por qué me odiaría. Nunca nos vimos", aseguró en +CARAS.

Fátima Florez sobre Yuyito González: "No la conozco, no tengo idea por qué me odiaría"

La palabra de Fátima Florez llegó en un contexto donde los vínculos del Presidente suelen ocupar espacio en los medios, especialmente luego de los romances que Javier Milei vivió con ella y, meses más tarde, Yuyito González. Por primera vez, la humorista aclaró cómo es la relación con la conductora, después de los rumores de conflictos que cincularon en el último año.

Javier Milei y Fátima Florez

Cuando Héctor Maugeri le preguntó si pensaba que "Yuyito González la odiaba simplemente por ser la exnovia del Presidente", Fátima fue tajante: "Yo no tengo idea porque no la conozco. No tengo idea, nunca nos vimos". De esta manera, recalcó que no sabe si la relación que ella tuvo con el mandatario, entre julio de 2023 y marzo de 2024, son una causa del supuesto "odio" de la conductora.

Además, Fátima Florez también se refirió a las diversas invitaciones para asistir al programa de Yuyito González. La humorista aseguró que recibió propuestas desde hace tiempo, aunque aún no se concretó su participación. "Hace rato que me vienen invitando, pero no se dio", contó en +CARAS.

Fátima Flórez en +CARAS

La actriz explicó que esa decisión no tiene que ver con evitar un encuentro, sino con sus prioridades profesionales. "Yo siento que también elijo dónde ir. Tengo la bendición de que realmente me invitan de muchos programas. También tengo una agenda, muchos ensayos y soy directora artística del show", expresó, descartando cualquier especulación sobre un conflicto personal con Yuyito González.

Fátima Florez sobre su romance con Javier Milei

En +CARAS, Fátima Florez también recordó su propio vínculo con Javier Milei. "Yo empecé a estar con él antes de que sea presidente", dijo, al reflexionar sobre lo complejo que puede ser un romance cuando la exposición pública aumenta. "A veces es un poco más difícil cuando estás expuesta… pero siempre intenté estar en eje. Tiene que ver con ser buena gente, con tener un corazón honesto", afirmó.

Fátima Flórez en +CARAS

Sin intención de generar polémica y sosteniendo un tono calmo, la actriz dejó en claro que no tiene ningún conflicto con Yuyito González y que la supuesta rivalidad no es más que una lectura mediática alimentada por los romances del Presidente.