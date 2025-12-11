Laurita Fernández se sinceró sobre su separación de Nicolás Cabré: “Yo no me iba a adaptar a ese hermetismo”

CARASTV

Con la calidez que la define, Laurita Fernández repasó ante Héctor Maugeri una etapa clave de su historia sentimental. Contó que la apertura pública que se vio en Nicolás Cabré durante la relación no fue casual, sino resultado de un intercambio honesto y necesario. Para ella, ese “hermetismo” al que se refería tenía que ver con el histórico perfil cerrado del actor: su resistencia a la exposición, su incomodidad con la prensa y su tendencia a resguardar, casi al extremo, su vida privada. “Yo no me iba a adaptar a ese hermetismo, porque yo soy otra cosa”, afirmó en +CARAS con convicción.

Para Laurita, la autenticidad es un límite innegociable dentro y fuera del amor. “No hay que dejar la esencia de uno”, remarcó con serenidad. A lo largo de la entrevista, Laurita desarmó el mito del amor perfecto y se permitió hablar de desgaste sin dramatismos. “¿Se acaba el amor? Es cruel, pero sí”, confesó con madurez. Explicó que la etapa de idealización se transforma y da paso a una elección más consciente, más realista. Ese proceso, dijo, la llevó a escucharse con más atención. Y a aceptar que retirarse a tiempo también es un acto de amor propio.

Laurita Fernández en +CARAS

Laurita Fernández y la imposibilidad de adaptarse: “Soy otra cosa”

Durante el diálogo, Laurita reconoció que su forma de vincularse con la prensa y con su público es parte esencial de su identidad. Dijo que no estaba dispuesta a modificar esa naturaleza para encajar en un estilo más reservado, incluso si eso hacía más cómodo el camino en pareja. “Yo no me iba a adaptar a ese hermetismo”, insistió con firmeza. Para ella, esconder su modo de ser hubiera implicado perder algo valioso. Y prefirió sostener su autenticidad incluso cuando eso generaba tensión en el vínculo.

Ese contraste, explicó, marcó un antes y un después en la convivencia emocional de la relación. La diferencia de miradas sobre cómo mostrarse ante el mundo empezó a hacerse visible. Laurita lo vivió como un llamado interno a revisar sus límites personales. También como una invitación a no traicionarse en nombre del amor. La sinceridad, una vez más, fue la brújula que orientó su decisión.

Laurita Fernández

Laurita Fernández, su historia con Cabré y el proyecto de pareja: “Se encaminaba hacia lugares que yo no quería”

Cuando habló del final, Laurita fue tan transparente como respetuosa. Contó que, al atravesar la etapa más madura del amor, comenzaron a aparecer definiciones que no la encontraban lista. “El proyecto se encaminaba hacia lugares de mayor compromiso y otro tipo de novedades”, recordó en +CARAS. Por momentos creyó que sí quería transitar esos pasos, pero luego sintió que no. Y ese vaivén emocional la llevó a una verdad que ya no podía ignorar.

La actriz explicó que algunas coincidencias que antes unían a la pareja empezaron a desdibujarse. “A veces cosas que sentís que tenés en común después ya no conviven”, reflexionó con claridad. Desde ese lugar, elegir caminos distintos se volvió lo más sano para ambos. No hubo reproches, ni dramatismos, ni escenas finales. Sólo la madurez de aceptar que el amor también se honra cuando se lo deja partir.