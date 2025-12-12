Silvina Escudero rompió el silencio sobre la pérdida de su embarazo: “estoy rota”

Silvina Escudero atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida. Invitada a Mi Cielo, el ciclo que conduce Mariano Iúdica, la bailarina y conductora abrió la puerta a un viaje emocional que venía transitando en silencio. Con una mezcla de honestidad y vulnerabilidad, habló de su presente afectivo, de su necesidad de reencontrarse con su propia felicidad y de un largo proceso de sanación que asegura estar transitando paso a paso.

Silvina Escudero

Silvina Escudero explicó que, después de años de priorizar siempre a los demás, hoy está enfocada en revisarse, curarse y entender qué necesita ella. Describió este periodo como una etapa en la que intenta “lamerse las cicatrices”, una frase que refleja el peso de los duelos que viene arrastrando y que aún la atraviesan. Entre ellos, uno de los más dolorosos: la pérdida de un embarazo avanzado.

Una pérdida que cambió su vida

“Estoy rota por dentro”, admitió Silvina Escudero al recordar ese momento. Explicó que el duelo por la pérdida del embarazo se sumó a otros que ya venía cargando. Durante la entrevista contó que, para atravesarlo, recurrió a distintos espacios terapéuticos: desde la terapia tradicional hasta constelaciones familiares, biodescodificación y un proceso que definió como “lunar de sanación”. Aun así, reconoció que hay heridas que todavía no terminan de cerrarse.

Silvina Escudero

A pesar del impacto emocional, Silvina Escudero remarcó que no se permite quedar atrapada en ese lugar de dolor. Elige agradecer por lo que tiene, sostenerse en sus afectos y, sobre todo, no victimizarse: “Vengo con muchos duelos muy difíciles”, dijo, pero también subrayó que intenta mantenerse de pie incluso cuando las cicatrices duelen más que de costumbre.

La búsqueda del bienestar emocional de Silvina Escudero

Silvina Escudero también habló del rol fundamental que tuvo su marido durante todo ese proceso. Contó que siente por él un amor que considera inquebrantable: “uno de esos vínculos que serán para toda la vida”, aseguró. Su familia, fue otro pilar que la sostuvo y que la ayudó a transitar la pérdida sin sentirse sola.

Silvina Escudero

El testimonio de Silvina Escudero visibiliza un tema que muchas personas viven en silencio: el duelo por un embarazo perdido, la dificultad de pedir ayuda profesional y la coexistencia entre el dolor y la gratitud. En un ambiente mediático que muchas veces solo muestra el costado luminoso de las celebridades, la conductora eligió compartir su vulnerabilidad sin golpes bajos y mostrar que sanar lleva tiempo.