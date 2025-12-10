En una entrevista íntima con Héctor Maugeri, Laurita Fernández volvió sobre una de las etapas más significativas de su vida: su relación con Nicolás Cabré y el tierno vínculo que construyó con Rufina, la hija que el actor tuvo con la China Suárez. Con total sinceridad, la conductora explicó cuánto la marcó esa experiencia.

Laurita Fernández sobre su vínculo con Rufina Cabré: "Es lo más hermoso que me dejó Nicolás"

"A mí lo más hermoso que me dejó fue el vínculo con Rufi", aseguró Laurita Fernández en +CARAS sobre su romance con Nicolás Cabré. Y explicó que para ella fue un aprendizaje nuevo: "Era la primera vez que yo salía con alguien con una hija. Me dejó un vínculo hermoso".

Laurita Fernández y Héctor Maugeri

Durante la charla, la actriz también contó cómo fue relacionarse con la mamá de la nena, la China Suárez. Lejos de cualquier tensión mediática, aseguró que la dinámica siempre fue armoniosa. "¿Tuviste que aprender a manejarte con la mamá?", le preguntó Héctor Maugeri. "Sí, sí… pero la verdad que fue fácil porque ellos se llevaban muy bien", respondió y fue tajante sobre ess etapa de su vida: "Entonces era muy fácil, y Rufi es un amor".

Por otra parte, la conductora mencionó cómo su historia familiar condicionó, de alguna manera, su forma de vivir las relaciones y reconoció: "El divorcio de mis papás me afectó". "Ver a mis viejos tristes o endebles te saca esa imagen de que los papás resuelven todo", sostuvo Laurita.

Laurita Fernández en +CARAS

Laurita Fernández reveló cómo la afectó la separación de sus padres

Según explicó, ese impacto emocional la llevó a pararse distinto frente al amor: "Quizás me hizo querer vivir al máximo el vínculo del momento y no proyectar tanto a largo plazo", dijo. “Disfruto lo que está pasando hoy porque inconscientemente le vi un fin a otras cosas".

Laurita Fernández en +CARAS

Aun así, Laurita Fernández aclaró que mantiene su costado soñador: "Después empiezo un vínculo y mi cabeza piensa en el amor de toda la vida". Pero cree que la separación de sus padres la hizo “madurar más rápido” y aprender a valorar el presente como nunca antes.