Fátima Florez habló de su romance con Javier Milei: “Yo empecé a estar con él antes de que sea Presidente”

En entrevista con Héctor Maugeri para +CARAS, Fátima Florez repasó con absoluta honestidad cómo vivió su historia de amor con Javier Milei en medio de una exposición inusual. “Una no se victimiza porque, obviamente, a todo el mundo nos pasan cosas en cuanto al corazón en la vida”, comenzó, dejando claro que nunca buscó ponerse en el lugar de “pobre de mí”. Pero también reconoció que amar bajo el foco público tiene su propio precio emocional: "A veces es un poco más difícil cuando estás expuesta, y te pueden decir: 'Ay, ¿pero quién te mandó a estar expuesta?' Nadie". Su tono, lejos de la queja, era el de una mujer que aprendió a caminar firme aun cuando la mirada ajena pesa más de lo que debería.

En ese punto, Héctor Maugeri señaló una verdad incómoda pero evidente: el nivel de presión cambia cuando quien está a tu lado ocupa un rol de poder. "Es mucho más difícil —entre vos y yo— cuando estás, por ejemplo, con un Presidente", le dijo. La artista no esquivó el comentario: lo tomó con naturalidad y precisión. "Imaginate que estuve desde antes que sea Presidente", respondió, marcando una línea de tiempo que, hasta entonces, no había profundizado públicamente. Lo expresó sin dramatismo, pero con una claridad que iluminó la dimensión real de ese vínculo.

Fátima Florez

Fátima Florez y la exposición afectiva: “Intento estar en eje”

Lejos de cualquier escándalo o exageración, Fátima Florez explicó que transitar esa relación implicó un trabajo interno constante. "A pesar de todo, yo soy una mujer que al menos intento estar en eje", confesó. La artista habló de su personalidad intensa, creativa y a veces caótica —esa "locura" que menciona entre risas—, pero también de su búsqueda diaria de equilibrio. No se trata de cambiar su esencia, sino de sostenerse fuerte frente a un escenario cuya magnitud excedía su vida cotidiana.

Para Fátima, mantener el eje también significa preservar la autenticidad en los vínculos. "Tiene que ver con ser buena gente uno, con tener un corazón honesto, lindo, y con amar", dijo con una ternura que atravesó la charla. Para ella, el amor no es un juego de estrategias ni un pacto de conveniencias: es una manera de caminar el mundo con la conciencia limpia. "Cuando vos vas con el corazón limpio por la vida, amando… bueno, amás". Una frase simple, pero cargada de la espiritualidad cálida y luminosa que la caracteriza.

Fátima Florez y Héctor Maugeri

Fátima Florez y sus prioridades: "Mi carrera siempre fue sagrada"

Aunque habló con respeto y gratitud del vínculo, dejó claro que la fama, la política o los titulares nunca desviaron su brújula profesional. “Mi carrera siempre fue sagrada para mí”, afirmó en +CARAS con esa firmeza que se repite como mantra a lo largo de su historia. Desde sus inicios hasta sus grandes consagraciones, su trabajo fue, y sigue siendo, su refugio, su motor, su identidad. Nada la aparta del escenario: ni la vida sentimental, ni el ruido mediático, ni los desafíos que trae ser parte de una relación hiperexpuesta.

Fátima Florez terminó el tramo más íntimo de la entrevista con una certeza: amar es complejo, exponerse es difícil, pero mantenerse fiel a lo que uno es, y a lo que uno construyó, es la verdadera victoria. Su historia, contada sin estridencias, revela a una mujer apasionada, resiliente y profundamente comprometida con su vocación. Y, una vez más, el público encuentra en ella lo que siempre vio: una artista que nunca dejó de caminar con honestidad.