En su paso por +CARAS, el ciclo de entrevistas íntimas de Héctor Maugeri, Gerardo Romano se animó a repasar como nunca antes su vida sentimental. A los 79 años, el actor que fue galán indiscutido de la televisión argentina, recordó romances que marcaron su vida y reveló anécdotas desconocidas.

El romance de Gerardo Romano con Leonor Benedetto

Uno de los amores más icónicos fue el que vivió con Leonor Benedetto. “Duró bastante, a pesar de nuestras características personales. Estuvimos como del 78 al 83”, contó con sinceridad.

Gerardo Romano y Leonor Benedetto.

Aunque ya no mantienen relación, Romano admitió cierta nostalgia: “No, no tengo mucho trato con ella. Creo en las relaciones perdurables y me hubiera gustado, me gustaría tener más trato, más frecuentación, pero bueno”.

Gerardo Romano y el sexo en su vida

Con la misma honestidad, habló de la fidelidad: “¿Es cierto que, por ejemplo, te fueron infiel y vos no?”, preguntó Maugeri. La respuesta fue inmediata: “Yo no soy infiel. Cuando algo me parece que es inferior a lo que quiero o lo que no me pasa, me voy”. Luego, el conductor le consultó cuál es el valor del sexo en sus vínculos y el actor contestó sin filtros: “Para que mis relaciones funcionaran tenía que haber mucho sexo. No sé si bueno, mucho. Mucho quiere decir, desde ya, una vez cada todos los días”.

Y fue más allá: “Me gusta mucho el sexo. Tenía la curiosidad mínima, los tríos, el sexo múltiple, el enfiestarse es algo que está en la fantasía de todos”.

Los 42 viajes de Gerardo Romano con Carolina Peleritti

Otro gran amor en la vida del actor fue Carolina Peleritti. Su relación se blanqueó públicamente en 1994 y terminó en 1996. En ese momento, Romano era un actor consagrado y Peleritti comenzaba su carrera como actriz tras brillar como modelo. Sobre esa relación, reveló: “Somos muy amigos. Con todas las exs me habló, más ahora con esto que brindan las redes sociales que reeditan encuentros”. Además, aclaró que lo que lo conquistó no fue solo la belleza física: “Tenía una manera de vivir la vida distinta”.

Gerardo Romano y Carolina Peleritti.

La pareja se caracterizaba por ser aventurera. En solo dos años hicieron 42 viajes. “Hemos llegado a Ezeiza, volviendo de Nueva York, y decíamos: ‘Bueno, vamos a la Polinesia’”, recordó. Fue en uno de esos viajes donde vivió una situación inesperada con la revista CARAS: “Nos mandaron fotógrafos a Bora Bora. Yo me había pagado el viaje, era carísimo, y cuando los encontré pedí hablar con el mandamás del hotel. Les dije: ‘Yo acá estoy pagando y no quiero que me molesten’. Y los echaron. Igual ya tenían la foto”.

Andrea Bonelli, su hijo y su rol de padre

Junto a Andrea Bonelli mantuvo una relación muy mediática durante cinco años, entre 1988 y 1993. De ese vínculo nació su hijo, Lucio Romano, hoy de 36 años y dedicado al arte visual. También es padre de Rita, de 19 años, fruto de su relación con Romina Krasinski. Sobre su rol paterno, aseguró: “No me quiero comparar con los otros, pero me siento un padre responsable, generoso, que piensa en ellos y los elige antes que a mí”, expresó.

Gerardo Romano y sus hijos: Lucio y Rita.

Con humor, picardía y cierta nostalgia, Gerardo Romano repasó los grandes amores de su vida. Una vida marcada por la intensidad, la fidelidad y la pasión, valores que, según él, siguen siendo la clave de todas sus relaciones.

MDP