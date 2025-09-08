“Tengo Parkinson, no es una vergüenza”: Gerardo Romano habló de su enfermedad

Gerardo Romano contó cómo enfrenta el Parkinson en su vida en una entrevista íntima con Héctor Maugeri en +CARAS (CARAS TV). Durante la charla, además de repasar su carrera y contar detalles de su historia de vida, el actor reveló cómo percibió los primeros síntomas, cómo reaccionó al diagnóstico y cómo sobrelleva el tratamiento.

Gerardo Romano habló de su enfermedad

En 2024, Romano reveló que sufría la Enfermedad de Parkinson, que se le manifiesta con rigidez y temblores unilaterales. En este contexto, el conductor le consultó cuáles fueron los primeros síntomas que notó. “Me picaba la manita un poquito, muy poquito, y yo decía: ‘Qué suerte, plata’. No era plata, empezaba con ‘Pe’, pero era Parkinson”, relató sin perder el humor. Acto seguido, compartió una reflexión profunda sobre la enfermedad: “No es algo vergonzante, una enfermedad, menos una enfermedad que no es contagiosa, que es genética”.

“No es algo vergonzante, una enfermedad, menos una que no es contagiosa, que es genética”, reflexionó en +CARAS.

En ese sentido, el actor también reconoció que no fue fácil recibir la noticia. “Cuando me enteré fue un momento espantoso, doloroso. Claro, depende cómo venís en la vida, si venís haciendo bien los deberes o mal. Si tenés todo en el debe, se te complica maniobrar el timón de la vida en una circunstancia tan aciaga como es padecer una enfermedad neurodegenerativa. Esto quiere decir que el tiempo corre en contra tuya”.

Con esa crudeza que lo caracteriza, explicó: “Todos vamos a tener un envejecimiento arterial que nos va a impedir o a disminuir la capacidad. Pero distinto es que te digan: ‘Está picado el boleto y el tiempo corre más rápido para vos’. Lo que tendría que ocurrir en 15 o 20 años te va a ocurrir en tres o cuatro”.

Con la enfermedad a cuestas, lejos de detener su carrera, Romano encontró en la actuación un espacio terapéutico. Hoy brilla en el Teatro Tabarís con El secreto y sigue en la piel de Sergio Antín en En el barro, el spin-off de El marginal. Además, sostiene una rutina rigurosa de actividad física y tratamientos médicos que le permiten mantener la actividad sobre los escenarios.

Asimismo, sobre el arte en su vida, dice: “Subirse a un escenario es algo muy gratificante. Y subirse con una hermana del alma, como es Ana María Piccio, aún más. En algunas críticas dijeron que se nota que me cuida. Ella vio morir a mi madre, yo vi morir a la suya”.

Gerardo Romano en +CARAS.

Así, en su paso por +CARAS, Gerardo Romano dejó claro que el Parkinson no lo frena ni lo define. Su vida sigue marcada por la pasión, el humor y la autenticidad de un actor que, aún frente a la adversidad, elige moverse intensamente.

