En una entrevista íntima con Héctor Maugeri en +CARAS (Caras TV), Gerardo Romano volvió sobre uno de los momentos más disruptivos de su carrera: el icónico beso con Rodolfo "el Tano" Ranni en la ficción Zona de Riesgo. Treinta años después, el actor recuerda aquella escena que marcó un antes y un después en la televisión argentina y que todavía sigue siendo tema de conversación.

Corría 1992 y la pantalla chica todavía evitaba abordar ciertos temas. Zona de Riesgo, emitida por Canal 13, rompió con ese molde: cada temporada renovaba historias y personajes para meterse de lleno en asuntos que para la época eran tabú. En la segunda, titulada Atendida por sus dueños, Romano y Ranni encarnaban a una pareja gay que manejaba una tienda de lencería femenina. La trama, entre humor y drama, proponía una mirada distinta, libre de estereotipos, en un momento en el que la homosexualidad y la diversidad casi no tenía lugar en televisión.

Gerardo Romano y Héctor Maugeri.

Gerardo Romano reveló la verdad detrás del beso con el Tano Ranni

En ese contexto llegó la escena que cambiaría la historia: el primer beso entre dos hombres tratado con naturalidad y sin parodia. “Yo lo chupoñé más que él a mí. Dejé la lengua suelta”, contó Romano con su característico humor, aunque dejando en claro que fue un acto pensado desde la seriedad y el respeto.

El icónico beso de Gerardo Romano y Rodolfo Ranni que rompió un tabú en la televisión argentina.

El actor explicó además que la escena había sido sin ensayo previo: “Él es un actor profesional y cuando se cobra la quincena... Tenía su carácter, pero nos llevábamos bien. Los siete u ocho años que me lleva calzaban justo porque tenía un rol más paternal conmigo, y yo me permitía probar, jugar y zarparme porque sabía que estaba él con su mirada más conservadora que yo”.

Gerardo Romano reveló que tuvo historias de amor con hombres

Maugeri fue más allá y le preguntó si había besado hombres fuera de la ficción. Romano no esquivó la respuesta: “He tenido y tengo historias de amor con hombres. Sí, son historias de amor, no de odio”. Y sobre sus vínculos con mujeres, se sinceró: “No me van las relaciones disparejas, me es incómodo que me quieran más de lo que yo quiero. Hay un interés que desaparece cuando el otro es demasiado desprendido y generoso”.

Gerardo Romano en +CARAS.

Durante la entrevista con Héctor Maugeri en +CARAS, Gerardo Romano recordó aquel icónico beso con Rodolfo "el Tano" Ranni que rompió un gran tabú en la TV nacional. Asimismo, el transgresor actor reveló que vive el amor con total libertad y que tuvo y mantiene historias de amor con hombres. Actualmente, Romano, protagonista de aquel momento histórico, continúa su carrera actoral con 79 años. Junto a Ana María Picchio, co-protagonizan "El secreto" en el Teatro Multitabaris.

MDP