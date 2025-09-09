Gerardo Romano: “Si tenemos de ídolo a Antín, tenemos de presidente a Milei”

En una entrevista extensa con Héctor Maugeri en +CARAS (CARAS TV), Gerardo Romano no esquivó ningún tema. A los 79 años, con una carrera que abarca cine, teatro y televisión, el actor repasó sus personajes más emblemáticos y encontró un punto de contacto entre la ficción y la realidad social y política argentina.

El disparador fue el icónico papel de Sergio Antín, el tan deleznable como simpático corrupto funcionario penitenciario que interpretó en El marginal desde 2016 y que hoy reaparece en el spin-off En el barro. Ambas ficciones creadas por Sebastián Ortega fueron un éxito rotundo y su papel alcanzó gran popularidad. Antín pasó de ser director del penal de San Onofre a llegar, en la cuarta temporada, a secretario de Seguridad de la Nación.

Gerardo Romano como Sergio Antín.

Gerardo Romano comparó a Sergio Antín con Javier Milei y Mauricio Macri

Con la crudeza que lo caracteriza, Romano analizó por qué ese personaje genera tanta empatía en la gente y qué dice eso sobre el país. “La empatía que tiene la gente con este personaje da que pensar y explica cosas. Si tenemos como ídolo a Antín, tenemos directamente proporcional como presidente a Milei”, lanzó sin filtro.

Y no se quedó ahí. En entrevistas anteriores, sostuvo que Antín es “un funcionario corrupto, sin ética ni moral”, un espejo de cierto poder argentino. “Son como Patricia Bullrich para seguir en la línea. Tienen filo y contrafilo”, agregó en +CARAS.

Gerardo Romano en +CARAS.

Cuando Maugeri le preguntó en quién se inspiró para darle forma al odioso pero querible personaje, la respuesta fue directa: “Me inspiré en Mauricio Macri. Antín es un Macri con talento. Con talento y humor. Macri no tiene ni talento ni humor. Bueno, Milei tampoco”, disparó.

Lo curioso es que, lejos de repudiarlo, el público lo aclama. En redes sociales y foros de fans de El marginal, el pedido se repite: quieren un spin-off dedicado solo a Sergio Antín. Romano lo sabe y sonríe con ironía: ese personaje oscuro, despiadado y seductor sigue creciendo, al punto de convertirse en un ídolo que, para él, dice mucho de la Argentina actual.

"Si tenemos como ídolo a Antín, tenemos directamente proporcional como presidente a Milei", declaró Romano.

Así, en su paso por +CARAS, Gerardo Romano volvió a demostrar que no solo es un actor de oficio, sino también un observador crítico del país: una Argentina en la que, según él, si idolatramos a Antín, terminamos eligiendo a Javier Milei como presidente.

