Gustavo Bermúdez: “Me puse mucha presión y no pude disfrutar el éxito”

En la última entrega de +CARAS, Héctor Maugeri recibió a Gustavo Bermúdez, quien hoy brilla en el teatro con La cena de los tontos junto a Martín Bossi y Laura Fernández. A sus 61 años, el eterno galán de la televisión repasó su carrera, habló de su vida actual y se animó a revelar lo que le costó convivir con la fama que gozó entre los '80 y '90.

Durante aquellas décadas, Bermúdez fue sinónimo de éxito: Pelito, Nano, Antonella, Celeste siempre Celeste, Alén, luz de luna y una lista de novelas que marcaron a toda una generación. Su presencia arrasaba en rating, sus historias se exportaban a todo el mundo y su imagen lo convertía en el favorito del público. Pero mientras afuera todo era brillo, puertas adentro sentía una presión difícil de sostener.

Gustavo Bermúdez reflexionó sobre el éxito en su carrera

“Cuando empecé no la pasé tan bien. Tuve un compromiso muy grande en Canal 13, en ese momento con Hugo di Guglielmo, que era el gerente de programación antes de Suar. Él nunca me exigió el compromiso que yo tomé, pero como habían hecho como una apuesta tan grande en el canal conmigo, me lo tomé muy personal el estar a la altura con la venta de las novelas de forma internacional, que se pueda vender a la mayor cantidad de países posible, como en ese momento. Quería devolver también toda esa confianza y quería estar a la altura.

me puse yo solo muchísima presión”, admitió.

Gustavo Bermúdez y Héctor Maugeri.

“¿Y eso de qué manera afectaba?”, le consultó Maugeri. “En no disfrutar las cosas lindas porque era siempre el trabajo, el próximo, el próximo, era un contrato que yo había firmado por seis telenovelas, seis años seguidos que no era habitual, pensa que, en ese entonces, firmaban contrato por tres meses los actores y a mí me firmaron por seis años”, respondió el actor.

“Fue como mucha responsabilidad que me empañó los momentos lindos del éxito de las novelas, porque ya estábamos pensando en la próxima y en la próxima y en la próxima y en el teatro y en esto y era como una vorágine de muchísimo trabajo”, agregó.

Gustavo Bermúdez en +CARAS.

Esa vorágine de trabajo continuo, confiesa, le impidió conectar con la alegría del momento. “Era joven, tenía veintipico, y hoy a ese muchacho le diría que vaya tranquilo, que en la vida hay muchas cosas más que el trabajo”, reflexiona con serenidad.

Hoy, lejos de aquella autoexigencia extrema, Gustavo Bermúdez asegura que su meta principal es disfrutar del presente: de su familia y de su vuelta al teatro, un desafío que lo entusiasma tanto como lo equilibra.

