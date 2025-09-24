Así es la habitación de Faustino, el hijo de Eva Bargiela: estilo minimalista y con mobiliria funcional

Eva Bargiela y Gianluca Simeone están en los últimos meses de la dulce espera. Su primer hijo está a punto de llegar, y ellos realizan los últimos preparativos para la gran ocasión. En los últimos meses, incluso, se instalaron en una residencia que acompaña este momento con detalles pensados para la convivencia. Finalmente, la modelo mostró una de las habitaciones más esperadas por sus seguidores: la de Faustino. Con estilo minimalismo y mueblería funcional, armó el lugar para que el bebé de sus primeros pasos.

Eva Bargiela, Gianluca Simeone

La habitación de Faustino, el hijo de Eva Bargiela: estilo minimalista y con mobiliria funcional

Eva Bargiela no duda en darle el mayor espacio y luz a la habitación que será de su hijo Faustino. Es por eso que, en su nueva casa, el pequeño tiene uno de los lugares más cómodos y pensados para que pueda dar sus primeros pasos. Con una decoración de colores terrenales y blancos, llama la atención una ventana alta con cortinas marrones, que permiten que entre el sol y el aire libre para que el pequeño se conecte con la naturaleza desde que nace.

La habitación de Faustino, el hijo de Eva Bargiela

La modelo destacó tres muebles claves que la ayudaron a mantener el estilo minimalista, y los espacios libres para que el pequeño jugara y disfrutara del lugar. Por un lado, una cuna funcional, que puede removerse con facilidad uno de los lados para poder tomar al bebe en brazos. La misma cuenta con tres cajones tradicionales y con un baúl, que también sirve como cambiador. La habitación cuenta con un armario para la ropa, y decoración de la naturaleza en las paredes, pintadas a mano.

En paralelo a la cuna, hay dos cajoneras más con diferentes funcionalidades y decoraciones. Por un lado, una cómoda con grandes cajones guardan las primeras ropas del bebé, y lo necesario para todos los días. Seguido a esto, tres bloques son utilizados como jugueteros, y cuentan con cuadros de animales tiernos para continuar con el estilo de naturaleza. El piso de madera claro combina con los colores elegidos.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone son de las parejas más seguidas por los usuarios de las redes sociales, debido a que están transitando la dulce espera. Su primer hijo fue una novedad al momento del anuncio, y es de los más queridos por sus seguidores, que no dudan en halagar los cambios que realizan en sus casas. Faustino llegará en las próximas semanas, pero mientras tanto sus papás les preparan la casa para que pueda disfrutar de la naturaleza y el juego constante.

A.E