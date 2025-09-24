Santiago del Moro es uno de los conductores más importantes de la televisión argentina. Su labor en Gran Hermano y en su programa de radio lo llevaron a convertirse en el encargado de dirigir los Martín Fierro 2025, que llegarán el próximo 29 de septiembre. Sin embargo, también es una de las celebridades que no dudan en mostrar con amor y orgullo a sus pequeñas, que los acompañan en cada paso que da. Muchos de sus seguidores destacaron a Catalina, la mayor de sus hijas, y lo mucho que creció con el correr de los años.

Santiago del Moro y su hija Catalina

A sus 14 años, así está Catalina, la hija mayor de Santiago del Moro

El 12 de agosto del 2011, nació la primera hija de Santiago del Moro: Catalina del Moro. Ella es la hija de el reconocido conductor y María José Sánchez. Juntos formaron una familia de 5, junto a sus 3 hijas mujeres. Sin embargo, una de las más reconocidas por todos los usuarios de las redes sociales es la mayor de ellas, quien hasta tiene su propio Instagram y no duda en darle mensajes de amor a su papá en momentos especiales de su vida.

Catalina del Moro

Catalina mantiene un bajo perfil, pero no duda en involucrarse entre las tendencias fashionistas y de redes. Es por eso que tiene una cuenta de Instagram abierta, donde los compañeros de su papá la siguen y ven cuando publica algo. Sin embargo, no tiene fotos a la vista, y en las que Santiago del Moro comparte no suele etiquetarla. La joven mostró interés en la moda desde hace unos años, realizando trabajos de modelaje, ocultando su rostro con algún emoji.

Catalina del Moro

En su cumpleaños 14, Santiago del Moro sorprendió a todos sus seguidores al mostrar cómo se encuentra en la actualidad y una de sus más grandes pasiones. El conductor compartió una postal de su hija Cata, haciendo patinaje artístico, demostrando su profesionalismo en el deporte. Muchos de sus seguidores destacaron el parecido con el conductor, pero también muchos de los rasgos que tiene de su mamá. Esta fue una de las pocas veces en las que ella decidió aparecer, y vino de un tierno mensaje de orgullo de su papá.

Catalina del Moro

Santiago del Moro no duda en destacar los momentos importantes de sus hijas Catalina, Amanda y Santa, donde demuestra ser un padre orgulloso. Sus seguidores no tardaron en dar sus comentarios al respecto, y sorprenderse por los diversos talentos que carga la joven a sus 14 años. La hija mayor del conductor es de bajo perfil, pero con redes sociales públicas, que demostró su pasión por la moda y el deporte, marcando su camino en el mundo artístico.

A.E