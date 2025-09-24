El desesperado pedido de la familia de Thiago Medina tras un llamado del hospital: “Necesitamos un milagro”

La salud de Thiago Medina sigue generando gran preocupación. El ex Gran Hermano permanece internado en la unidad de terapia intensiva del hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, luego del grave accidente vial que sufrió semanas atrás, que le provocó fracturas costales y lesiones internas.

El desesperado pedido de la familia de Thiago Medina tras un llamado del hospital

En las últimas horas, su hermana Camila Deniz compartió un video conmovedor en sus redes sociales. Según relató, fue contactada directamente por el hospital, lo que la llevó a publicar una historia entre lágrimas con un pedido desesperado: “Vengo a pedirle por favor que hagamos una cadena de oración para mi hermano. Me llamaron del hospital. Necesitamos un milagro sobre su vida. Por favor se los pido que le oremos a Dios, que traiga fuerzas”, expresó, reflejando la gravedad del cuadro y la angustia de su familia.

El último parte médico, difundido por su entorno, indica que Thiago Medina se encuentra bajo control clínico, con cobertura antibiótica y seguimiento especializado del servicio de cirugía torácica. Pese a algunas mejoras parciales, el pronóstico continúa siendo reservado, y los médicos no descartan nuevas intervenciones si su estado lo requiere.

Por su parte, Daniela Celis, expareja de Thiago Medina y mamá de sus dos hijas, también hizo un angustiante pedido a sus seguidores. “Hoy necesitamos de cada uno de ustedes. Thiago se encuentra en un momento muy delicado de salud. Estamos esperando una señal de dios una evolución, y creemos en la fuerza de la fe, en los milagros y en la unión de muchas oraciones. Les pedimos que se unan a nosotros, que eleven una plegaria por su vida, por su recuperación”, escribió la modelo en sus historias de Instagram.

Historia de Daniela Celis sobre Thiago Medina

Asimismo, al igual que Camila Deniz, les agradeció a los fanáticos por cada rezo y rogó de qué se unan en la cadena de oración. “Confiamos en que la fe mueve montañas y que juntos podemos acompañarlo con luz, esperanza y amor”, expresó Pestañela.

Mientras tanto, allegados y fanáticos continúan enviando mensajes de apoyo, esperando que Thiago Medina pueda superar este difícil momento. La familia ha optado por mantener un perfil bajo y concentrarse únicamente en la recuperación del ex Gran Hermano, solicitando respeto por su intimidad en este período crítico.

AM