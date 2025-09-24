Se conoció qué le reveló Wanda Nara a Benjamín Vicuña cuando la China Suárez y Mauro Icardi blanquearon su romance

La temporada 2 del WandaGate va a cumplir un año y los conflictos están al rojo vivo. Tras el regreso de Eugenia “China” Suárez junto a sus tres hijos al país, todas las miradas recayeron en Benjamín Vicuña luego de haberse enterado de que sus herederos están escolarizados en Estambul. Ante esto, revelaron que fue lo que le habría dicho Wanda Nara al actor luego de que Mauro Icardi blanqueó su romance con la actriz.

Wanda Nara llamó a Benjamín Vicuña para contarle cómo era Mauro Icardi

El romance entre Mauro Icardi y la China Suárez surgió en medio de la escandalosa separación entre el futbolista del Galatasaray y Wanda Nara. Mientras que la polifacética conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) se encargaba de asegurar que este amorío correspondería a una venganza anunciada por parte del capitán del equipo turco, la actriz parecía hacer oídos sordos y se aventuraba a iniciar el noviazgo menos pensado.

Wanda Nara, Mauro Icardi y China Suárez | Twitter

Fue en este contexto que, la empresaria de productos de cosmética femenina llamó a Benjamín Vicuña para advertirle lo que le depararía de ahora en más, dándole a entender que el actor sería una víctima colateral del presunto despecho del padre de Isabella y Francesca.

Fue en el programa La Posta del Espectáculo donde el periodista Gustavo Méndez aseguró: "Mandó a Ana Rosenfeld a llamarlo cuando Mauro Icardi y Eugenia oficializaron la relación en enero". En este marco, reveló el contenido de esa comunicación telefónica: "Lo llamó para darle un perfil de quién era Mauro Icardi. Benjamín Vicuña atendió el teléfono. Obviamente, no le contó cosas lindas".

Asimismo, la propia mediática le habría contado con sus propias palabras el calvario por el que estaría pasando por aquel entonces. "Wanda Nara le escribió por Instagram, además, y tuvieron un ida y vuelta. A mí me dijeron que ella se moriría por tener una foto con él". Como era de esperarse, este contacto tuvo repercusiones en el dramaturgo ya que le revocó el permiso para salir del país a Amancio y Magnolia, quienes tenían su centro de vida en Buenos Aires.

A modo de represalia, la China Suárez realizó un furioso descargo en redes sociales donde acusó al chileno de haber realizado esta maniobra de forma desleal. Para ello lo denominó “el padre del año”, lo acusó por infidelidad mientras transitaba su último embarazo y hasta dio a entender que el intérprete tendría una presunta adicción a las drogas duras.

Pese al cimbronazo que generó este posteo en los medios de comunicación, Vicuña volvió a dejar que sus herederos viajen a Turquía, aunque mantendría el nerviosismo por la escolaridad de los mismos. Su ex, hace tan sólo unos días, hizo pública una imagen de los pequeños vestidos con uniformes escolares y orgullosa de ellos por estar aprendiendo un nuevo idioma, realizando nuevas amistades y conociendo otras culturas.

China Suárez y Benjamín Vicuña | Instagram

Tras la advertencia de Wanda Nara sobre Mauro Icardi y con el regreso de la China Suárez al país restará saber cómo proseguirá el proceso judicial para saber dónde vivirán finalmente Amancio Y Magnolia quienes quedaron como rehenes de la pelea de sus padres por el nuevo estilo de vida de la actriz que va por todo, incluso, por la tenencia de sus hijos.

NB