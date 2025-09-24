Marcelo Tinelli explicó los motivos de su separación con Millet Figueroa: "Final de un ciclo”

La relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa comenzó en el marco del programa Bailando por un Sueño 2023 y se hizo pública de inmediato, oficializándose en noviembre de ese año con un beso en vivo del conductor. Desde entonces, la pareja enfrentó rumores constantes de crisis y separación, muchas veces desmentidos con gestos de afecto públicos y mensajes románticos a través de redes sociales.

Marcelo Tinelli y Millet Figueroa

A pesar de estos altibajos, la pareja siempre intentó reconciliarse. Sin embargo, tras dos años de vínculo, la relación llegó a su fin y Marcelo Tinelli decidió comunicarlo oficialmente en su propio programa de streaming.

Marcelo Tinelli anunció la separación en su programa de streaming

Durante una emisión de Estamos de paso, Marcelo Tinelli tomó la palabra y anunció la ruptura con Milett Figueroa, sorprendiendo al equipo y a los espectadores. “Hoy quiero comunicarles que nos hemos separado con Milett, así que bueno, mandarle un beso”, expresó, dejando en claro que la decisión fue definitiva y tomada en buenos términos. El conductor explicó que la relación terminó con "mucho amor" y sin conflictos personales, transmitiendo tranquilidad sobre la situación.



Marcelo Tinelli también resaltó la duración y la importancia de la relación: “Estoy bien. Le mando un beso a ella que estamos muy bien, pero bueno hemos llegado al final de una relación hermosa que duró dos años”. Con estas palabras, dejó constancia de que, aunque la relación haya terminado, el afecto y respeto mutuo permanecen intactos.

Las emotivas declaraciones de Marcelo Tinelli

En la misma emisión, el conductor detalló que eligió su propio espacio para dar el anuncio, priorizando la claridad y la transparencia ante su público. “Lo quería decir acá que es mi programa. Le mando un beso gigante. La verdad que el amor que le tengo no es que va a cambiar, se va a modificar y se va a poner en otro lugar… Hemos llegado a un final de ciclo muy, muy lindo”, afirmó Tinelli.

Asimismo, explicó que la decisión no afectará su relación con la actriz fuera del ámbito personal y que no busca dramatizar la situación ante los medios. Con estas declaraciones, Marcelo Tinelli puso fin al ciclo de su romance con Milett Figueroa, cerrando un capítulo público que comenzó hace más de dos años y que marcó su vida sentimental y mediática.