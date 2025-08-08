La conmovedora historia de amor de Gustavo Bermúdez y Verónica Varano: del inicio en secreto a soñar "con una casa llena de nietos"

Gustavo Bermúdez y Verónica Varano fueron noticia en plena época de pandemia, cuando circulaban rumores de romance entre ambos. En aquel momento, pocos imaginaron la profundidad de esta historia que une a dos figuras del mundo artístico con trayectorias muy distintas, pero con una misma búsqueda. La pareja, que por años mantuvo su vínculo en privado, comenzó a mostrarse públicamente como novios poco después de que Ángel de Brito confirmara su relación en 2020.

Desde entonces, construyeron una relación firme y con proyección, a pesar de los desafíos propios de unir dos vidas con historias previas complejas. Ambos separados y con hijos de relaciones anteriores, Gustavo y Verónica empezaron una historia de amor digna de contar.

La historia de amor de Gustavo Bermúdez y Verónica Varano

El inicio de esta relación no estuvo exento de cautela. Verónica, luego de finalizar un matrimonio de más de una década con el cardiólogo Martín Lombardero, y Gustavo, separado después de 22 años de casados con Andrea González, supieron mantener una reserva que los protegió del ruido mediático. “Son tan reservados que me da cosita contarlo”, había dicho Ángel de Brito en su momento.

Pero, más allá de la discreción, ambos disfrutan compartir momentos sencillos del día a día. Desde escapadas a San Martín de los Andes hasta salidas al teatro con amigos cercanos, la pareja se muestra sólida y feliz. Verónica incluso refleja esta plenitud en sus redes sociales, donde comparte su pasión por el yoga y el bienestar, alejándose del foco del espectáculo para mostrar su lado más personal.

Verónica Varano y Gustavo Bermúdez

Los rumores de crisis han circulado, como suele ocurrir con las parejas públicas, pero las declaraciones de Verónica en una entrevista despejaron cualquier duda. En una entrevista para ‘Mil Vidas’, la actriz habló sobre su desero de un futuro con Gustavo: “Me veo con Gus, en pareja, rodeada de nietos, si Dios quiere. Amo a los chicos y los voy a malcriar tanto”.

Además, Verónica Varano comentó sobre lo que significa el amor a esta altura de su vida, describiéndolo como un sentimiento mucho más amplio y maduro: “El amor no es solo a una pareja, es todo lo que uno tiene y puede dar”. Palabras que parecen resumir la esencia del vínculo que la une con Gustavo Bermúdez y que, a cuatro años de su inicio público, se mantiene firme y mejor que nunca.

F.A