Benjamín Vicuña viajó a Chile tras el regreso de la China Suárez con sus hijos

Benjamín Vicuña se encuentra en Santiago de Chile, donde participa de la promoción de la película que protagoniza junto a Celeste Cid. La actriz fue quien compartió imágenes de la premiere en sus redes sociales, acompañadas de un mensaje en el que agradeció al público chileno: “Unos días en Santiago estrenando peli, con la cordillera siempre ahí. Gracias Chile, sos espectacular”. Durante la presentación también trascendieron fotos del actor acompañado por su actual pareja, Anita Espasadin.

Benjamín Vicuña viajó a Chile por la premiere de su nueva película

El viaje del actor coincide con un contexto particular. En las últimas semanas, Vicuña manifestó su malestar por la distancia con Magnolia y Amancio, quienes residen con su madre en Turquía. El tema cobró fuerza cuando se supo que los niños habían sido escolarizados en Estambul, decisión que, según señaló su abogado Máximo Petrachi, debía tomarse en conjunto entre ambos progenitores.

La tensión entre los padres se intensificó cuando Suárez compartió en redes sociales imágenes de sus tres hijos —Rufina Cabré, Amancio y Magnolia— vestidos con uniforme escolar en Estambul. Junto a la foto escribió: “Estoy tan orgullosa de ustedes. Tan feliz de verlos siempre unidos, aprendiendo nuevos idiomas, nuevas culturas, haciendo nuevos amigos. Los amo con toda mi alma”.

Vicuña se enteró por ese posteo de que sus hijos habían iniciado un nuevo ciclo lectivo en Turquía. La situación generó enojo en el actor, que a través de su abogado, Máximo Petrachi, expresó que la decisión de escolarizar a los menores en el exterior debía ser tomada de manera conjunta. “Es un tema muy importante, un derecho que tienen ambos progenitores y que, tal como es habitual, fue acordado contractualmente que se decida conjuntamente”, declaró el profesional. Además, señaló que evaluaban medidas legales frente a lo ocurrido.

En ese marco, la presencia del actor en Chile llamó la atención porque se da justo cuando Magnolia y Amancio se encuentran en la Argentina junto a su madre. Mientras tanto, él participa de actividades profesionales vinculadas al cine en su país natal.

Así es que, el contraste entre las recientes declaraciones de Benjamín Vicuña sobre lo doloroso de la distancia con los niños y su decisión de viajar en estos días llamó la atención de los usuarios en redes sociales y despertó múltiples comentarios.