Isabelita Sarli: la verdad sobre su origen, su madre biológica y la promesa de la Coca

A casi seis años de la muerte de Isabel “La Coca” Sarli, su hija Isabelita decidió hablar por primera vez. En una entrevista íntima con Héctor Maugeri en el ciclo +Caras (Caras TV), rompió el silencio sobre su origen, su adopción, y el vínculo con su madre biológica, en un relato cargado de verdad y emociones profundas.

En su testimonio, la hija de la diva del cine erótico argentino reveló que su madre biológica se llamaba María Yolanda. “Vino a los 18 años de Misiones como empleada doméstica a la casa de mi mamá. Se va de vacaciones y vuelve embarazada. Ya estaba Armando (Bó) y había muerto mi abuela. María Yolanda se quería volver a Misiones porque era madre soltera, y mi mamá y Armando le dijeron: ‘Quedate tranquila, vamos a ser sus padrinos’. Ella siempre estuvo en nuestras vidas”, relató Isabelita, emocionada.

Una historia de amor incondicional

Isabelita nació el 4 de octubre de 1981. Cuatro días después, falleció Armando Bó. “Todos los amigos de mi mamá dicen que vine a sanar un dolor”, confesó. “Yo jamás me separé de su lado. Era un amor incondicional. Mi vida hubiera sido diferente sin ella. La educación que me dio, todo el amor que me brindó, eso fue muy importante”, aseguró.

Isabel La Coca Sarli y su hija.

Su madre biológica luego se casó y formó otra familia, pero el vínculo entre ambas siempre existió. “Tengo una excelente relación con ella. Tengo dos mamás. No tengo papá”, dijo con naturalidad. Isabelita también contó que realizó diez años de terapia para trabajar su identidad personal y diferenciarse del vínculo tan profundo que tenía con La Coca. “Una vez, le pregunté a mi psicóloga si me había hecho falta un padre, y me respondió que no: ‘Isabel, hizo tan bien el trabajo, que no. Hizo el trabajo de los dos’”.

Una adopción esperada, una oposición inesperada

Aunque fue criada desde el primer día por Sarli, la adopción recién se formalizó cuando tenía 17 años. “Mi mamá toda la vida me quiso adoptar”, explicó. Pero no fue fácil: su hermano adoptivo, Martín, se opuso durante años. “Él toda la vida se negó a que mi mamá me adoptara. No quería. No sé por qué. No tengo relación ni tampoco quiero tenerla. Martín no es mi hermano. No tenemos absolutamente nada que ver. Nos llevamos diez años, es mucha diferencia. Él llegó primero a la casa y después yo de bebé”.

Isabelita Sarli en +Caras.

Ese conflicto familiar se agravó tras la muerte de la actriz en 2019, especialmente en torno al testamento, lo que generó un quiebre definitivo.

La promesa de una madre que lo cambió todo

Más allá del conflicto, Isabelita elige quedarse con lo esencial: el vínculo único que la unió a Sarli. “Yo tengo orgullo de mi mamá por el amor que me dio. Ella me contaba miles de anécdotas. Hasta que no hablaba con ella, no me quedaba tranquila, y lo mismo le pasaba a ella”, recordó.

Detrás de la imagen pública de “La Coca” Sarli, había una mujer sensible, protectora y profundamente comprometida con el amor hacia su hija. Una promesa hecha a una joven madre soltera en los años 80 terminó siendo el origen de una relación que marcó la vida de ambas para siempre. En +Caras, Isabelita Sarli decidió contar su verdad, y al hacerlo, honra a la mujer que eligió ser su madre y le cambió la vida.