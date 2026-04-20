La familia desconocida de Luis Brandoni: de sus hijas que se alejan de los medios a los nietos fanáticos de su abuelo

Luis Brandoni ha conmovido profundamente al mundo del espectáculo y a todos sus seguidores tras su muerte hoy 20 de abril. Detrás el talentoso actor se encuentra su familia y sus nietos que fueron el refugio donde encontró fuerza, amor y apoyo incondicional.

Luis Brandoni fue un hombre de profunda vocación familiar

Luis Brandoni estuvo en pareja durante más de 38 años con Marta Bianchi. De ese matrimonio nacieron sus dos hijas, Florencia y Micaela. Dos jóvenes que, aunque se mantuvieron siempre la margen de la exposición pública, lo han acompañado en cada etapa de su carrera, como él mismo explicó en más de una oportunidad.

Luis Brandoni en CARAS TV

Las hijas de Brandoni han preferido mantener un perfil discreto respecto a los medios: Florencia, la mayor, se graduó en Psicología en la Universidad de Buenos Aires y actualmente trabaja como mediadora y profesora universitaria. Micaela, la menor, inicialmente incursionó en la actuación, pero luego decidió enfocar su carrera en el ámbito empresarial y de relaciones públicas, fundando en 2013 su propia agencia.

Luis Brandoni, Florencia Brandoni y Micaela Brandoni//Instagram

La relación de Luis Brandoni con sus nietos

Luis Brandoni consideraba a sus nietos – Olivia, Catalina, Macarena y Tomás – como el motor de su vida. En una entrevista en Caras TV con Héctor Maugeri, el artista expresó: “creo que soy buen abuelo, eso lo dirán mis nietos”, y afirmó : “El abuelazgo fue una revolución enorme” para él. La cercanía con su familia era fundamental; los niños no solo compartían momentos especiales con él, sino que también lo acompañaban en sus espectáculos, aprendiendo sus obras de memoria, lo que refleja la profunda admiración y vínculo que los unía.

Luis Brandoni//Instagram

Sobre sus nietos, Luis Brandoni comentaba: “Mis nietos me acompañan, supongo que están satisfecho con mis espectáculos”. La presencia de los nietos le brindaba alegría y fuerzas para seguir adelante, siendo una fuente constante de inspiración y motivación.

La pérdida de Luis Brandoni marca el fin de una era en la cultura argentina. Su vida estuvo marcada por el amor familiar, el compromiso artístico y una visión profunda de la importancia de la familia como pilar fundamental. Su legado no solo reside en sus obras y su carrera, sino también en los valores y el amor que transmitió a sus seres queridos, quienes, en silencio y respeto, continúan honrando su memoria.