De Soledad Silveyra a Graciela Borges a Ángel de Brito, las sentidas despedidas a Luis Brandoni

El lunes 20 de abril murió Luis Brandoni luego de 10 días internado tras sufrir una caída en su casa. El actor de 86 años generó un gran pesar en la industria de la televisión y el cine, y en todos sus fanáticos quienes no dudaron en pronunciarse en redes sociales. Reconocidas figuras como Soledad Silveyra a Graciela Borges a Ángel de Brito, fueron las primeras celebridades que dieron el último adiós al artista.

Las sentidas despedidas a Luis Brandoni

Los sentidos saludos de las celebridades

Luis Brandoni falleció a sus 86 años, el lunes 20 de abril por la madrugada, a solo dos días de haber transcurrido su cumpleaños. Las celebridades y fanáticos no dudaron en dejar sus mensajes en redes sociales, expresando su profundo dolor. Soledad Silveyra y Eduardo Blanco fueron algunos de sus últimos compañeros laborales, que decidieron pronunciarse en esta dolorosa situación. Ellos no solo compartieron sus últimas postales sobre el escenario y la pantalla, sino que agradecieron su importancia en la cultura nacional.

Las sentidas despedidas a Luis Brandoni

Las sentidas despedidas a Luis Brandoni

Graciela Borges no tardó en aparecer en las noticias, con una foto de él que había compartido el día de su cumpleaños. Su íntima amiga escribió: "Tristeza infinita, bendiciones para tu alma compañero". Por su parte, Malena Solda también se destacó al compartir un carret de recuerdos junto al actor. “'No les pido que sean amigos, les pido que se respeten'. Gracias, Beto. Nos acompañaste y guiaste en una experiencia irrepetible. Gracias por tu generosidad y tu paciencia. Te vamos a extrañar", expresó.

Las sentidas despedidas a Luis Brandoni

Las sentidas despedidas a Luis Brandoni

Importantes figuras de la televisión y redes sociales también dejaron sus palabras hacia el actor. Ángel de Brito, quien tuvo la posibilidad de entrevistarlo en diversas ocasiones, fue uno de los primeros en enterarse de la noticia y en dejar sus palabras en su cuenta de X. Nik también se sumó a los famosos que se pronunciaron al respecto, al igual que varios periodistas de los medios de comunicación.

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