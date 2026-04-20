Revelaron cuáles fueron los dos últimos deseos de Luis Brandoni que no pudo cumplir

Este lunes 20 de abril, la muerte de Luis Brandoni ocupó la grilla de programación de los principales programas matutinos no sólo en noticieros, sino que también en magazines y ciclos de espectáculos. En este marco, en La Mañana con Moria (Eltrece), revelaron algunos detalles más íntimos que componían la vida del legendario actor. Entre ellos, cuáles fueron los dos deseos que no pudo cumplir debido a su repentino deceso.

Los deseos inconclusos de Luis Brandoni

Según lo trascendido en el ciclo que conduce La One, durante sus últimos años, Luis Brandoni tenía un deseo muy claro: despedirse del público argentino arriba del escenario, según expresó Gustavo Méndez. Su anhelo era volver a girar con la obra que compartía junto a Soledad Silveyra, y hacerlo incluso a sus 86 años. Entre los planes estaba presentarse en Mar del Plata, aunque finalmente no pudieron concretarlo, ya que la sala elegida tenía muchas escaleras y se priorizó cuidar su salud.

Luis Brandoni | Instagram

Quienes lo conocieron destacan que era un hombre honesto y profundamente comprometido con sus valores. En este marco, una de las cosas que más le quedó pendiente fue no haber podido visitar unos campos que habían pertenecido a su padre en el interior del país. Esas tierras habían sido donadas con un pedido muy especial: que allí se construyeran una escuela rural y una plaza con el nombre de su padre. “Lo único que le dio cosa a él cuando él estuvo mal, que no pudo conocer unos campos que había donado su papá en una parte del interior del país”, expuso Gustavo Méndez. Aunque él decidió no reclamar esas hectáreas y dejarlas como legado, se quedó con la espina de no haber podido conocer en persona esa escuela que había soñado ver hecha realidad. "Se quedó con la espina porque no pudo ir a conocer esa escuela que él había pedido que hagan para donar estas hectáreas en el interior", lamentó.

También, afirmaron, le quedó pendiente despedirse del público del interior, de aquellos que muchas veces no tienen la posibilidad económica o logística de viajar a Capital Federal para verlo. Sin embargo, su deseo de dejar un legado, tanto en el arte como en la comunidad, quedó trunco. "Se quedó con eso, no poder hacer temporada el Brandoni, despedirse del público argentino que por ahí no tiene el dinero de venir a Buenos Aires o la posibilidad de venir a Buenos Aires", esbozó el panelista.

Luis Brandoni y la esperanza de “llegar a ser un recuerdo”

El paso a la inmortalidad de Luis Brandoni generó que, indefectiblemente, se recuerden algunas de las célebres frases que brindó a los medios. Su amplia trayectoria en televisión, cine y teatro dejó imborrables huellas en el ambiente, sobre todo por su incansable trabajo en producciones nacionales. “Qué vean cine, que vean teatro argentino”, exclamó al momento de brindar un consejo a las nuevas generaciones de artistas.

No obstante, su partida de este plano dejó metas inconclusas; anhelos de seguir arriba de los escenarios haciendo lo mejor que sabía hacer: arte. De acuerdo con lo manifestado por el periodista del elenco de Moria, quienes conocían a Brandoni “hablan de un hombre honesto”. "Se quedó con eso, no poder hacer temporada, despedirse del público argentino (...) y conocer esta escuela rural y esta plaza a nombre del padre", concluyó el comunicador.

Luis Brandoni | Redacción Caras

Como legado, Luis Brandoni dejó mucho más que personajes memorables: dejó el ejemplo de un artista que pensó en su público hasta el final y que buscó transformar su historia de vida en un aporte para la comunidad. Aunque algunos de sus deseos quedaron inconclusos, su destacada trayectoria frente a cámara y sobre los escenarios lo consolidaron como una legendaria figura de la cultura argentina que hoy dio un paso a la inmortalidad.

NB