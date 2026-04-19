María Vázquez volvió a confirmar su afinidad por los looks con identidad propia. Esta vez, desde su cuenta de Instagram, la modelo apostó por un estilismo monocromático en verde oliva que tiene como protagonista absoluto a una prenda clave: el jean.

María Vázquez

María Vázquez apostó al jean wide leg intervenido y marcó tendencia con un look monocromático

Lejos del clásico denim azul, María Vázquez eligió un pantalón de corte wide leg, con una impronta utilitaria que se destaca por sus costuras expuestas, recortes irregulares y terminaciones desflecadas. El diseño, de silueta relajada y casi arquitectónica, suma volumen en las piernas y se ensancha hacia el bajo, generando un efecto visual contundente que se aleja de los fits tradicionales. Además, los bolsillos tipo cargo y los detalles patchwork refuerzan ese aire urbano y descontracturado, pero con intención fashionista.

El look monocromático de María Vázquez

El estilismo monocromático es otro de los grandes aciertos del look. La empresaria combinó el jean con una campera bomber en el mismo tono verde oliva, logrando una continuidad visual que eleva el conjunto. Debajo, sumó un top en tono tierra que corta sutilmente con la gama, aportando profundidad sin romper la armonía cromática. El cinturón marrón con hebilla protagonista funciona como punto de anclaje y suma carácter.

En cuanto a los accesorios, la modelo optó por gafas de sol XL, en clave moderna, que acompañan el espíritu canchero del outfit. El beauty look, con el pelo suelto en ondas suaves y maquillaje natural, termina de equilibrar la propuesta.

En los pies, unas botas negras completan el estilismo con un toque clásico que contrasta con la impronta más experimental del jean. Este detalle no es menor: el calzado aporta peso visual y cierra el conjunto con una base sólida, ideal para acompañar el volumen del pantalón.

Con este look, María Vázquez reafirma dos tendencias fuertes: el regreso del denim en versiones más jugadas y el poder del monocromo como recurso elegante y efectivo. Un outfit que combina comodidad, tendencia y personalidad, y que deja en claro que el jean, incluso en sus versiones más disruptivas, sigue siendo una pieza central del guardarropa.