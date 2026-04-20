El día que Luis Brandoni habló de su propia muerte: "Mi ilusión es que la gente me recuerde"

Luis Brandoni murió este lunes 20 de abril, a los 86 años, después de varios días de internación, y su partida resignificó algunas de las reflexiones que había dejado sobre la muerte en una entrevista con +CARAS. En aquel reportaje, el actor habló con una mezcla de lucidez e ironía sobre el paso del tiempo y sobre la idea de irse de este mundo. Entre recuerdos, balance personal y citas que lo habían marcado, dejó una frase que hoy tiene otro peso. “La ilusión que tengo es que la gente me recuerde como un actor”.

Luis Brandoni y una reflexión que hoy adquiere otro peso

El actor habló de la muerte después de hacer un repaso por todo lo que sí había podido cumplir en su vida. “Tuve la ilusión de formar una familia, lo pude hacer realidad. Tuve la ilusión de ser actor y vivir de esa profesión, bien o mal, como sea, con este desafío siempre”, dijo. Y enseguida llevó esa misma lógica hacia el final: “Y ahora tengo la ilusión de ver hasta cuándo estoy en este mundo”.

Además, Brandoni contó que la muerte no era una idea ajena a su pensamiento. “Yo ya me di cuenta de que no somos inmortales, yo ya me di cuenta hace un tiempo. Las cosas son así, es la vida”, sostuvo. Aun así, enseguida agregó una frase donde convivían la conciencia del final y un resto de deseo: “En ese sentido sigo teniendo la ilusión de que soy inmortal, pero es una ilusión nada más”. También confesó: “Me va a dar lástima morirme”. Y para explicarlo recordó una anécdota de Ernesto Sábato, a quien le habían preguntado si le daba lástima morir y había respondido que le gustaría vivir “mil o dos mil años”.

Luis Brandoni y una frase que hoy resuena como despedida

“Lo que pasa es que a uno lo tratan con cariño y con afecto después de tantos años. La gente que nos vio desde muy jóvenes... somos amigos, aunque no lo seamos, porque cuando nos vemos nos tratan como a un amigo”, dijo Luis Brandoni en relación al vínculo que construyó con el público. “De pronto van a recordar que yo me comí una de esas tres empanadas de esa casa. Son recuerdos que a la gente le gustan”, remató.

Pero el momento más fuerte de esa reflexión llegó cuando el actor citó al poeta Antonio Porchia para hablar, en verdad, de su legado. “Se vive con la esperanza de llegar a ser un recuerdo”, dijo, antes de completar el sentido de esa idea con una frase simple y definitiva. “La ilusión que tengo es que la gente me recuerde como un actor”, agregó.

Luis Brandoni

Brandoni estaba internado desde el 11 de abril, después de sufrir una caída en su casa que le provocó un hematoma subdural. En los últimos días, la preocupación por su estado de salud había obligado a suspender las funciones de ¿Quién es quién?, la obra que protagonizaba junto a Soledad Silveyra. Por eso, esa reflexión que había dejado en +CARAS sobre el recuerdo y el deseo de permanecer hoy quedó inevitablemente atravesada por la muerte de uno de los actores más importantes del cine y del teatro argentino