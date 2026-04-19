El desconsolado llanto de Pía, la hija de Ángel Di María, al encontrarse con Tini Stoessel

Este fin de semana, Tini Stoessel se presentó en la ciudad de Rosario con su Tour Futttura. La artista pop se hizo presente en el estadio de Newell's Old Boys y, como era de esperarse, grandes y chicos disfrutaron del mega evento. Tal es así que Mía y Pía, las hijas de Ángel Di María, junto a su mamá, Jorgelina Cardoso, formaron parte del público y fueron testigos privilegiadas de una puesta en escena que las hizo emocionarse hasta las lágrimas.

Las lágrimas de Pía, la hija de Ángel Di María

A través de una serie de historias que compartió en su cuenta personal de Instagram, Jorgelina Cardoso mostró algunos de los detalles más íntimos de un espectáculo que hizo vibrar a más de 30.000 espectadores. Allí, junto a sus hijas Mía y Pía, la rosarina registró algunos de los momentos más emotivos, en los que las pequeñas cantaron, bailaron e incluso se conmovieron hasta las lágrimas con las letras de Tini Stoessel.

Pía, la hija de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso, junto a Tini Stoessel | Instagram

Pía, la menor del clan de Ángel Di María, llenó de ternura a su mamá con su entusiasmo. “Tu felicidad es la mía”, escribió mientras la niña saltaba sin parar y formaba corazones con sus manos. En otro de los clips, la nena se quebró al escuchar una de las melodías más conmovedoras de la solista. “Las letras que le llegan al corazón”, expresó su mamá mientras retrataba en primer plano sus ojitos vidriosos y, luego, cuando agachó la cabeza, se secó las lágrimas.

Como muchas niñas de su edad, la pequeña se siente identificada con las canciones de Tini. Aunque su papá mantiene una gran amistad con Rodrigo de Paul, pareja de la cantante, Pía conserva su lugar de fan y mantiene intacta la ilusión de ver a su artista favorita sobre los escenarios.

Llanto desgarrado de Pía, hija de Ángel Di María, en el recital de Tini Stoessel | Instagram

Jorgelina Cardoso y su encuentro con Tini Stoessel

Por su parte, Jorgelina Cardoso se mostró muy cercana a Tini Stoessel. Al finalizar la presentación, aprovechó la ocasión para saludarla y fotografiarse junto a ella. “Si el miedo vuelve, no estás sola”, escribió en la postal en la que se las vio muy cómplices. La intérprete le devolvió el gesto y replicó la imagen en su propia cuenta con la leyenda: “Gracias, Jor. Qué lindo verte. Te quiero”.

Finalmente, tanto Mía como Pía posaron junto a la artista, teniendo como denominador común amplias sonrisas. “Hermosa noche con mis pollitas”, deslizó en un video donde cantaban a viva voz y bailaban al compás de la música. Más tarde, tras retirarse del Estadio Marcelo Bielsa, Jorgelina Cardoso y un grupo de niñas recuperaron energías con una cena al paso y concluyó con un mensaje que resumió la emoción del momento: “Sueño cumplido para mis seis bebitas”.

De esta manera, la noche quedó marcada por la emoción y la cercanía entre Tini Stoessel y las hijas de Ángel Di María. El encuentro entre Pía y Tini Stoessel no solo dejó postales llenas de ternura, sino que también reflejó el impacto que la música puede generar en los más chicos, convirtiendo el recital en un recuerdo inolvidable para toda la familia.

NB