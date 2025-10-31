Mercedes Carreras: “Quiero que me recuerden con ternura, como una mujer que amó y vivió intensamente”

CARASTV

En diálogo con Héctor Maugeri para +CARAS, Mercedes Carreras recordó a una de las figuras más queridas del espectáculo argentino: Tita Merello. “Tita, Tita, Tita… palabras mayores”, dijo con emoción. “Ella fue un poco mi maestra, mi maestra de vida”. La actriz contó que la amistad entre ambas nació cuando ya tenía más tiempo para compartir fuera del trabajo. “Cuando mis hijos eran más independientes, tuve más tiempo para la amistad. Y Tita fue mi gran amiga y mi gran madre sabia. Me contaba todas sus vivencias, y yo la escuchaba y la escuchaba.”

Mercedes Carreras y su amistad con Tita Merello

Consultada por Maugeri sobre los amores de la gran diva, Mercedes fue sincera: “Creo que ella debió haber sufrido por amor. Me contaba las anécdotas más sabrosas, pero sí… debe haber sufrido por amor”. Carreras también recordó divertidas escenas cotidianas con su amiga. “A las siete y media de la tarde me llamaba: ‘Nena, vení a tomarme la presión’. Y yo le decía a Enrique: ‘Ay, justo ahora que venís de trabajar’. Y él me respondía: ‘Bueno, andá, yo te espero’”, contó con anhelo.

Mercedes Carreras

Pero Tita tenía sus excentricidades. “No me recibía por la puerta principal, sino por la de servicio. Era brava. Muy brava. Pero trabajar con ella era maravilloso”, recordó con ternura. En Mar del Plata también compartieron tardes únicas. “Me decía: ‘Llevame por la peatonal’. Quería ver qué pasaba con la gente. Iba midiendo su rating. Y cuando alguien la saludaba, decía: ‘No me toques’. Yo le explicaba a la señora: ‘No se asuste, la señora Tita está recién operadita’. Era brava, brava, pero maravillosa”.

La fe y la gratitud de Mercedes Carreras

En el tramo final de la charla, Maugeri le mostró fotos de su infancia. “Esa nena se sentía muy mimada, muy querida por mis padres”, confesó con nostalgia. Al ver su rosario en las fotos, agregó: “Es mi fe, que he conservado. Ahora que tengo más tiempo para estar sola, rezo el rosario. Rezo por la paz, por mis hijos, mis nietos y por mis obras de teatro que voy a estrenar”. Mercedes habló también de su presente. “Estoy ensayando en Mar del Plata seis monólogos con seis actrices. Todo esto fue mi escuela de vida, mi escuela de sentimientos. Uno se acostumbra también a las partidas, a estar solo, a pensar en los otros”, dijo.

Mercedes Carreras junto a Los payasos de la tele

Con serenidad y emoción, Mercedes se permitió una última reflexión. “Quiero que me recuerden con ternura. Como una mujer que amó intensamente, que vivió intensamente”. Luego añadió con gratitud: “Agradezco que me hayas convocado. Agradezco a la gente que aún me quiere, aunque ya no tenga la imagen idealizada de las películas. Cuando dicen ‘Carreras’, siempre hay un recuerdo cariñoso. Eso es lo que importa”.